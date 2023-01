Les juges tchèques iront aux troisièmes championnats du monde. Joli cadeau du Nouvel An, dit-il

L’arbitre tchèque Lucie Ratajová célèbre un autre succès dans sa carrière. Elles participeront à la troisième Coupe du monde féminine, qui se déroulera du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande. La Fédération internationale de football (FIFA) l’a annoncé lundi. Au total, 33 arbitres en chef et 55 assistantes féminines participeront aux championnats.

« Bien sûr, je suis ravi de la délégation à la Coupe du monde, je considère cela comme un merveilleux cadeau du Nouvel An. Dans mon esprit, j’espère regarder la Coupe du monde en tant qu’arbitre une fois de plus, mais tant que ce n’est pas confirmé en noir et blanc, vous ne pouvez qu’espérer. Bien sûr, je suis très heureux des nouvelles de lundi et je considère que c’est un cadeau pour donner le meilleur au football, » a déclaré l’arbitre tchèque à succès à football.cz.

Ratajová est apparue pour la première fois aux championnats du monde en 2015 au Canada, quatre ans plus tard, elle est également apparue en France. Au palmarès de ses réalisations, il compte aussi trois participations aux Championnats d’Europe et deux JO.

« Je suis reconnaissant pour chaque délégation aux meilleurs tournois, et j’apprécie aussi vraiment le dernier et le considère comme un grand défi. Je suis aussi réaliste et je reste ancré car c’est peut-être mon dernier grand événement. Les années ont passé, j’ai dû combiner le football avec le travail civique, et qui sait ce qui se passera dans quelques années.a déclaré l’arbitre qui, en tant qu’assistant, a également arbitré 96 matches de la plus haute compétition masculine tchèque.

