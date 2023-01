WhatsApp a eu un crash majeur. Les actualités et autres services ne fonctionnent pas pendant des heures – Živěcz

Les utilisateurs du service de communication WhatsApp ont commencé à signaler des problèmes avec sa fonctionnalité le mardi 25 octobre vers neuf heures du matin. Sur le site Web DownDetector, qui suit les pannes de service, cela ressemble à ceci sur whatsapp un graphique du rapport de problème d’un utilisateur apparaît :

Ce n’est pas un petit problème, le problème persiste même maintenant que cet article a été publié, deux heures et demie depuis qu’il a commencé.





Près des trois quarts des utilisateurs qui ont signalé des problèmes ont signalé des problèmes d’envoi et de réception de messages. Moins d’un quart ont signalé des difficultés avec l’application. D’après les commentaires, on peut voir qu’à plusieurs endroits, le problème est progressivement apparu et a disparu par vagues. Downdetector a également enregistré des pannes sur Facebook et Instagram, mais aucune n’est aussi dramatique que le nombre de rapports indiquant que WhatsApp ne fonctionne pas.

En pratique, l’indisponibilité du service se manifeste le plus souvent par l’impossibilité d’envoyer des messages. Les messages affichent un indicateur d’horloge pour indiquer que le message n’a pas été envoyé. Certains utilisateurs voient une roue qui tourne et « se connectent » en haut de l’écran lors du lancement de l’application.

Compte Twitter, où WhatsApp informe de la panne, silence. Un porte-parole de Meta, qui exploite le service, il a dit à la BBC: « Nous sommes conscients que certaines personnes rencontrent actuellement des problèmes pour envoyer des messages et nous nous efforçons de restaurer WhatsApp pour tout le monde dès que possible. »

En octobre de l’année dernière, il y a eu une panne généralisée dans tous les services Meta, qui a duré près de six heures. À ce moment-là, les utilisateurs ne peuvent pas se connecter à Facebook, WhatsApp ou Instagram. Il a été découvert plus tard que ce problème était lié à une mauvaise configuration du système de noms de domaine (DNS).

Redémarré à 11h40 | Comme c’est souvent le cas avec de tels articles, la longue accalmie s’est terminée juste au moment où elle a été publiée. Et on l’attend exprès, si ce n’est pas qu’un petit quelque chose… WhatsApp marche déjà sur nos téléphones, mais sur le Twitter des gens ils envoient encore des messagesle problème persiste.