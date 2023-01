Débat présidentiel iDNES.cz : Zeman vient de perdre, Hiler a remporté le test de connaissances

Dans le débat, les candidats ont réagi à la décision du tribunal municipal de Prague qui candidat présidentiel ouvert Andrej Babia dans le cas d’ap hnzdo. On peut s’attendre à des résultats d’essais indépendants, a déclaré Bata. Je déteste le temps, c’est très pratique pour moi, je suis candidat du SPD.

Les autres candidats ont convenu qu’aucun d’eux ne voulait être juge. Respectons ce verdict, a déclaré Tom Zima. Mais cela ne veut pas dire que Babi n’a pas fait quelque chose de répréhensible, dit Pavel Fischer.

On a demandé aux candidats comment ils voyaient la décision de l’actuel président Milo Zeman, qui a refusé de nommer Petr Hladek au poste de ministre de l’Environnement de KDU-SL. Milo Zeman s’est emporté, le sentor Pavel Fischer a réagi à la situation.

Hiler a cité la longueur de la décision, mais Hladek ne devrait pas être nommé. Je ne sais pas pourquoi cela a pris si longtemps. Je ne nommerai pas M. Hladek, a déclaré le sénateur Hiler.

Green Deal comme verdâtre

Par conséquent, les candidats à la présidentielle ont produit le Green Deal, à savoir l’Accord vert pour l’Europe comme une série d’initiatives politiques de la Commission européenne, leur objectif principal est de parvenir à une Europe climatiquement neutre d’ici 2050.

Le spectacle le plus saisissant est celui de Jaroslav Bata qui, selon lui, relève de la verdure. Des sources dites renouvelables sont utilisées à la place des sources stables. Mais ce n’est qu’une prière, dit-il.

Selon le sénateur Pavel Fischer, le Green Deal est un gros problème car il nécessite des investissements extraordinaires. Nous devons investir dans l’innovation, mais cela a été une énorme douleur pour notre entreprise, a déclaré Fischer. Tom Zima est autorisé à pleurer de la même manière.

Le partisan de cet accord était Marek Hiler, selon lui la société a été fondée sur des illusions pétrifiées. Ne tombez pas dans la propagande de plusieurs millions de dollars qui promeut une image négative des ressources renouvelables, dit Hiler. Selon lui, les sources renouvelables constituent une part importante de l’ensemble des sources d’énergie et leur importance ne doit pas être sous-estimée.

Les candidats à la présidence ont également convenu lors du débat qu’ils donneraient 100% du salaire du président à des œuvres caritatives. Tom Zima donnera un quart du salaire du président à des projets caritatifs, le sénateur Pavel Fischer envisage une offre similaire.

Le salaire du président est élevé, les frais de subsistance du président ne sont pas importants. Je soutiens une variété d’activités et je donnerai l’exemple, a déclaré Hiler.

Je ne pourrai jamais dépenser le salaire du président, donc je le partagerai avec une sorte d’association caritative, a demandé le candidat du SPD, Jaroslav Bata. L’homme d’affaires Karel Divi ne fait pas exception, qui fera un don de 50 000 à une association caritative s’il est élu chef de l’État.

Panneau d’affichage des candidats à la présidentielle

Le candidat Karel Divi tente de s’adresser aux électeurs potentiels avec le slogan « like for change ». Je ne suis pas un magicien, grâce à qui tout change en un an. Nous devons commencer à faire croître l’économie grâce aux visas dont je parle. C’est pour vous envoyer dans la capacité de défense de la Terre. vision utopique du jour, c’est une dure réalité, a déclaré Divi dans le débat. L’ancien rédacteur sportif veut changer l’atmosphère de la société et de la société pour vivre dans une société meilleure.

La liberté, la démocratie, l’avenir. C’est la devise de Pavel Fischer, selon lui, la liberté des citoyens est indissociable de la prospérité de tout le pays. Nous décidons de l’avenir aujourd’hui. Ce que nous ne plantons pas aujourd’hui, nos enfants ne pourront pas le récolter, a-t-il déclaré.

Konen est là pour rester, a déclaré Hiler à ses électeurs dans sa lettre de campagne. On espère que le pasteur Hiler se tiendra derrière le peuple, a déclaré le sénateur. Il a déclaré qu’il était ici pour le peuple depuis longtemps et qu’en tant que médecin, il soutenait, par exemple, la consommation d’alcool non officielle à l’extérieur de l’hôpital.

L’ancien président de l’Université Charles, Tom Zima, voulait un pays sans extrémisme. N’embarrassez pas les gens et laissez tout être réaliste, explique sa devise. Pour cette raison, le médecin a déclaré qu’il ne voulait pas diviser le système de santé en systèmes trop standardisés et banals.

Questions sur la terre

Les présentateurs se sont préparés pour les prochains candidats très durs à enseigner à chacun d’eux. Bata a déclaré qu’il n’aurait pas de problème avec l’amour du public au début. Mon état de santé correspond à mon âge, je ne suis pas malade, répondez aux questions des candidats qui parlent anglais, allemand et russe.

Karel Divi disait que les hommes doivent savoir défendre notre pays. Je n’ai jamais été dans une situation comme ça mais je sais que oui, a répondu l’entrepreneur lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait tuer la soupe dans un combat. L’ancien rédacteur sportif parle anglais et russe.

Des questions sur les changements de sexe et le nombre de couples de même sexe ont été reçues par Fischer. Si mon fils veut changer de sexe, je lui dirai que je ne suis pas expert en la matière, mais il peut compter sur moi en tant que père, répondit le senteur, qui avait vu les slogans de la Révolution française.

S’il ne se qualifie pas pour le second tour de l’élection présidentielle, il ne sait pas pour qui il votera. Ceux qui étaient considérés comme les favoris ne mentaient probablement pas sur leurs qualités, a-t-il expliqué.

Même Marek Hiler n’était pas sûr de son choix dans une situation similaire. Je dois voter pour quelqu’un, parce que je tape le mot de passe que je dois choisir pour aller aux urnes. Mais je prendrai une décision, dit-il. il a dit qu’il ne retirerait pas ses vêtements pour protester maintenant, comme il l’a fait il y a plusieurs années pour protester contre Poutine. Je ne l’ai pas fait dans ce rôle, dit-il.

Si Tom Zima ne se présente pas, il votera d’abord pour Hiler. Je choisirais Mark, que je connais depuis vingt ans, dit-il.

A cause de mon père

Le candidat reçoit plusieurs questions sur l’histoire de la Slovaquie et des informations sur la République tchèque. Seul Karel Divi a répondu correctement à toutes les questions du premier quiz. Cependant, au tour suivant, il n’a pas été en mesure de faire la liste des trois parcs nationaux tchèques. Le sénateur Marek Hiler, qui connaît, par exemple, l’auteur de The Process et la date de la fondation de la République tchèque indépendante, est devenu le grand gagnant du quiz.

Par exemple, Jaroslav Bata ne sait pas combien de juges la Cour constitutionnelle compte (la première réponse est 15, ndlr). Tom Zima se trompe sur le nombre de jours longs appelés à Esk (seulement deux : le 1er janvier et le 28 janvier, ndlr). Pavel Fischer a présenté avec justesse l’auteur de l’Invité à la maison où habite Ji Wolker.

Pendant le débat, les membres d’iDNES.cz peuvent voter pour leurs favoris. Le sénateur Pavel Fischer a gagné avec 62,5 % des voix, Jaroslav Bata a pris une deuxième place imaginaire avec 15 % des voix, suivi de Mark Hiler et Karl Divi, qui ont remporté les mêmes 10 %. Tom Zima reste sur le PC final avec ce pourcentage de voix.

En plus des candidats suivants, le débat iDNES.cz est également invité Andréj Babi et Pierre Paul, qui a cependant annoncé à l’avance qu’il ne viendrait pas au studio. Sur cette base, il a décidé de suivre les mêmes étapes Danoue Nerudov. Leur décision a été critiquée lors d’un débat par l’ancien chancelier de l’Université Charles, Tom Zima. La Sainte Trinité ne voulait pas jouer avec eux, a-t-il dit.

Il n’a même pas bu pendant le débat Joseph Stedule, qui a annoncé son retrait de l’élection dimanche soir sur l’émission tchèque de PMM TV. Il soutient également Danua Nerudová qui, selon lui, a un honneur social et est capable de plaider pour une vie digne pour les citoyens de la république.

Le premier tour des élections présidentielles aura lieu les vendredi et samedi 13 et 14 janvier, et le second tour aura lieu 14 jours plus tard.