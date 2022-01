Les États baltes louent la possibilité de renforcer l’armée américaine

UNE La Lettonie « intéressée par une présence renforcée de l’OTAN » [Organização do Tratado do Atlântico Norte] », a déclaré le Premier ministre letton Arturs Krisjanis Karins lors d’une conférence de presse.

« Des pourparlers sont en cours avec les États-Unis et d’autres pays de l’OTAN. Le Danemark, l’Espagne et la France ont indiqué qu’ils pouvaient accroître leur présence », a-t-il déclaré à l’agence de presse EFE.

La Lettonie, comme les voisins de l’Estonie, la Lituanie et la Pologne, accueille des unités militaires de l’OTAN à tour de rôle.

Le groupe militaire situé sur le territoire de la Lettonie, avec environ 1 512 soldats, est dirigé par le Canada et compte des membres d’Albanie, de République tchèque, d’Italie, du Monténégro, de Pologne, de Slovaquie, de Slovénie et d’Espagne.

Les États-Unis envisagent d’envoyer jusqu’à 5 000 soldats dans les États baltes et en Europe de l’Est – un allié de l’OTAN – face à une éventuelle invasion russe de l’Ukraine, selon la presse américaine.

L’aide pourrait impliquer entre 1 000 et 5 000 militaires, navires de guerre et avions de combat, a déclaré le New York Times, ajoutant que le nombre pourrait augmenter si les conditions empiraient.

Selon CNN, le Pentagone est en train d’identifier des unités déployables, mais aucune décision finale n’a été prise.

La possibilité d’envoyer des troupes américaines est venue après des pourparlers entre le président Joe Biden et ses conseillers, dont le secrétaire à la Défense Lloyd Austin.

Des responsables américains, qui ont parlé sous couvert d’anonymat, ont déclaré qu’ils consultaient des alliés sur les mouvements de troupes et que tous les scénarios étaient envisagés.

« Nous avons atteint un point où il doit y avoir des contre-mesures adéquates de la part de l’OTAN face à la poursuite des préparatifs militaires russes et biélorusses en Europe », a déclaré sur Twitter le ministre letton des Affaires étrangères Edgars Rinkevics.

Il a ajouté : « Il est temps d’accroître la présence des forces alliées sur le flanc oriental de l’Alliance, à titre défensif et préventif.

Pendant ce temps, le ministre lituanien de la Défense, Arvydas Anusauskas, a laissé entendre aujourd’hui que le déploiement des troupes américaines était en cours de préparation.

« La création de capacités supplémentaires est en cours de discussion, tout ce qui concerne la structure de l’OTAN est en cours de planification et il existe également certains plans et délais de réponse pour la Lituanie », a déclaré Arvydas Anusauskas.

Le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, a déclaré à Bruxelles que son gouvernement estimait qu' »une véritable guerre est une possibilité possible » et a ajouté que la Russie devrait faire face à des « sanctions sévères » en cas d’attaque contre l’Ukraine.

Le Premier ministre estonien Kaja Kallas a indiqué dans une interview au journal Financial Times que l’OTAN devrait renforcer son flanc oriental dans le pays, en Lituanie et en Lettonie, que la Russie envahisse ou non l’Ukraine.

« Le plus grand facteur de dissuasion est d’avoir de bons amis. Si vous êtes victime d’intimidation à l’école, les intimidateurs ne vous intimideront pas si vous avez des amis formidables et forts, et l’effet dissuasif est le même », a déclaré Kallas, ajoutant que « le drapeau américain est l’Amérique. le meilleur moyen de dissuasion contre la Russie. » .

L’OTAN a annoncé aujourd’hui qu’elle mettrait ses troupes en état d’alerte et enverrait des navires et des avions de combat pour renforcer ses défenses en Europe occidentale.

Les États-Unis, suivis de la Grande-Bretagne et de l’Australie, ont annoncé dimanche le retrait partiel du personnel de leurs ambassades à Kiev, en raison d’une éventuelle « invasion russe » qui pourrait « avoir lieu à tout moment », et, compte tenu de l’absence de progrès dans négociations entre la Russie, les États-Unis et l’Union européenne pour tenter de désamorcer la crise.

La Russie est accusée par l’Occident d’avoir massé environ 100 000 soldats à la frontière ukrainienne pour une attaque, ce que le pays dirigé par Vladimir Poutine dément.

Moscou exige des garanties de sa sécurité, notamment le refus de l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN.

Les États-Unis et leurs alliés ont averti la Russie de sanctions sévères en cas d’invasion du territoire ukrainien.

Lire aussi : Ukraine. Le gouvernement est en contact avec les Portugais et déconseille de voyager