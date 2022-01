Ukraine. La marine russe commence des exercices à grande échelle dans la Baltique

VDe nombreux navires de guerre, cuirassés et navires de soutien ont participé à l’exercice, a indiqué le service de presse de la flotte de la mer Baltique dans un communiqué cité par l’agence de presse Interfax.

Les navires ont quitté leur base permanente et « se sont rendus dans certaines zones de la mer Baltique pour effectuer diverses missions dans le cadre d’exercices de combat de routine », selon le communiqué, selon l’agence de presse espagnole EFE.

Les navires participant aux manœuvres seront divisés en groupes tactiques et effectueront des exercices de défense anti-sous-marine et anti-aérienne, entre autres, « tout en effectuant des manœuvres de combat pratiques », a indiqué la marine russe.

Les manœuvres navales en mer Baltique coïncident avec d’autres exercices russes sur la frontière occidentale que l’Occident a qualifiés d’inquiétants.

La Russie transfère actuellement des unités et des équipements militaires à la Biélorussie pour participer à l’exercice « Assign Allied 2022 », qui se déroulera du 10 au 20 février.

Le but de cet exercice est de tester les capacités des forces de réaction rapide russes et biélorusses.

Le 20 janvier, la marine russe a annoncé un exercice national à grande échelle impliquant plus de 140 navires et près de 10 000 soldats.

À l’époque, le ministère russe de la Défense avait déclaré que les manœuvres visaient à « défendre les intérêts nationaux de la Russie en mer » et à « lutter contre les menaces militaires » contre le pays.

Le ministère a ensuite déclaré dans un communiqué que les navires et avions russes effectueraient des exercices dans les eaux territoriales et internationales, de la mer Méditerranée à la mer du Nord et à la mer d’Okhotsk, ainsi que dans l’océan Pacifique et la partie nord-est de l’Atlantique. .

L’Irlande a critiqué aujourd’hui la Russie pour avoir organisé des exercices militaires dans une zone située à environ 150 miles (environ 240 kilomètres) au large de la côte sud-ouest de l’Irlande à un moment de tension accrue en Ukraine.

« Ou le fait de [os russos] choisir de le faire à la frontière ouest […] l’Irlande au large est quelque chose qui, à notre avis, n’est ni accepté ni souhaité en ce moment, surtout dans les semaines à venir », a déclaré le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, à Bruxelles.

La Russie nie qu’elle envisage une invasion de l’Ukraine et défend son droit de manœuvre sur son territoire, niant que les exercices militaires constituent une escalade à la frontière avec un pays voisin.

Le communiqué de la flotte de la Baltique au début de l’exercice a coïncidé avec l’annonce de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) sur le renforcement des forces alliées en Europe de l’Est, face à l’activité militaire russe à la frontière avec l’Ukraine.

Dans une déclaration publiée aujourd’hui à Bruxelles, l’OTAN a rendu compte du renforcement en cours et futur des ressources dans la région par le Danemark, l’Espagne, la France, les Pays-Bas et les États-Unis.

« L’OTAN continuera de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger et défendre tous les Alliés, y compris en renforçant la partie orientale de l’Alliance », a déclaré le secrétaire général de l’organisation, Jens Stoltenberg, cité dans le communiqué.

« Nous répondrons toujours à tout dommage à notre environnement de sécurité, y compris en renforçant nos défenses collectives », a ajouté le politicien norvégien.

Lire aussi : Ukraine. L’Australie a retiré ses citoyens et l’Allemagne, l’Espagne et la France ont mis en garde