L’Espagne ne peut pas échouer si elle veut atteindre les demi-finales

Sports Writing, 24 janvier (EFE).- L’équipe espagnole de handball ne doit pas subir un nouveau revers et doit battre la Pologne ce mardi (15h30) pour certifier sa qualification pour les demi-finales des Championnats d’Europe en Hongrie et en Slovaquie.

Une rencontre qui mettra à l’épreuve la maturité d’une équipe espagnole renouvelée qui aura non seulement l’obligation de gagner, même si cela vaudra aussi un match nul, mais qui commencera aussi par un signe clair des favoris, une épée à double tranchant.

À cet égard, l’international espagnol n’a pas semblé trop affecté par la défaite, sa première de tout le tournoi, concédée dimanche contre la Norvège, sachant qu’ils ont gagné le droit d’avoir une nouvelle chance contre la Pologne.

« Nous sommes toujours vivants, bien vivants », a déclaré le capitaine espagnol Gideón Guardiola après le match contre les Nordiques.

Mais les « Hispaniques » devront tirer les leçons de ce qui s’est passé contre la Norvège, un match où, comme ce fut le cas contre la Bosnie et la Russie, l’équipe espagnole a été contrainte d’utiliser plus que recommandé pour les tirs extérieurs pour tenter de venir à bout d’une défense barricadée. ligne de six mètres

Une équipe où l’Espagne a été plombée par l’absence de l’arrière latéral Antonio García, qui souffre d’un problème musculaire au pied gauche, et de Joan Cañellas, qui est toujours en confinement après avoir été testé positif au coronavirus.

En l’absence de tireurs d’élite pour forcer la défense adverse à sortir, les hommes de Jordi Ribera ont eu du mal à créer de l’espace pour les ailiers et les pivots et lorsqu’ils l’ont fait, ils ont été gênés par un manque de réussite inhabituel dans leurs tirs.

L’inefficacité qui est le principal problème de l’équipe espagnole dans cette compétition européenne, a été prouvée par 41 tirs à six mètres que les « Hispaniques » n’ont pas réussi à réaliser tout au long du tournoi.

Les difficultés dont les Polonais tenteront de profiter, protégés par le physique impressionnant de Piotr Chrapkowski ou Dawid Dawydzik, n’hésiteront pas à se mettre à l’abri sur la ligne des six mètres.

Une circonstance qui obligerait l’Espagne à essayer d’offrir un maximum de vitesse et de fluidité de trafic pour éviter de tomber en contact permanent avec la Pologne qui tenterait d’interférer avec l’attaque espagnole.

Une tâche dans laquelle le défenseur central Dani Sarmiento jouera un rôle fondamental, qui malgré son arrivée dans l’équipe vendredi a réalisé des performances exceptionnelles contre la Norvège, Ian Tarrafeta et Agustín Casado, qui, comme ce fut le cas contre les Nordiques, pourraient se retrouver dans des positions latérales. .

Mais pour battre la Pologne, l’équipe espagnole ne suffira pas à affûter ses buts en attaque et devra montrer sa meilleure version défensivement pour tenir à distance une équipe, que le sélectionneur espagnol n’a pas hésité à qualifier de « très créative ».

L’équipe espagnole devrait prêter une attention particulière à l’action électrique du défenseur central Michal Olejniczak, l’une des perles du handball continental, ainsi qu’au tir terrifiant du « tireur Szymon Sicko ».

Sans oublier, bien sûr, les qualités de joueurs comme Michal Daszek, qui malgré son statut d’ailier ressemble de plus en plus à un arrière latéral, ou l’axe de Kamil Syprzak, géant de 2,07 mètres, pour qui la Pologne trouve toujours des ressources. . pour mettre fin à l’attaque.

Bien que le plus grand danger pour l’équipe polonaise soit peut-être le manque de pression que les hommes de Patryk Rombel, qui ont déjà été éliminés des demi-finales, affrontent.

« Évidemment, la Pologne ne nous donnera rien gratuitement et nous devons travailler dur pour gagner », a déclaré l’entraîneur espagnol Jordi Ribera.

Une idée approuvée par le défenseur Miguel Sánchez-Migallón, qui connaît parfaitement les joueurs polonais en tant que membre de Kielce et qui accentue le caractère « guerrier » de l’équipe polonaise.

« Il est clair que même s’ils n’ont rien en jeu, ils se battront jusqu’au bout, car c’est une équipe très battante », a prévenu l’international espagnol.

Le caractère compétitif que l’équipe espagnole a déjà pu prouver lors du match amical entre les deux équipes avant le début du Championnat d’Europe et où l’Espagne s’est imposée par un match serré 26-25 grâce à un superbe dernier arrêt de Rodrigo Corrales. Tous les avertissements pour « hispanique ».