Le football est presque devenu une religion en Espagne dans des circonstances normales, mais pas à une époque où la nation du sud-ouest des Pyrénées était captivée par le 14e titre de Rafael Nadal à Roland-Garros. Surtout quand La Furia Roja ne présentera pas un spectacle éblouissant lors du match de Ligue des Nations à Eden (2-2). « Le résultat final laissera à nouveau des montagnes de doutes », a déclaré le portail en ligne de Marco.

Le journaliste du prestigieux journal espagnol a admis qu’après la grande victoire de Nadal à Roland Garros, il était difficile de trouver quoi que ce soit de positif dans les performances de l’équipe nationale de football.

« Pour en revenir à la planète Terre, tout ce qui se passera à Eden sera petit. Ce sera un grain de poussière dans le monde sportif de l’Everest », a écrit Jose Luis Hurtado.

Dans ses commentaires, il voulait clairement rester dans l’espace pendant un certain temps, alors que l’analyse du match de la Ligue des Nations a greffé Nadal, 36 ans, sur sa quatorzième campagne victorieuse à Paris.

« Ça s’est joué sans rois, présidents, mannequins, acteurs, chanteurs ou légendes du sport.Parce qu’il n’y a pas de terre battue à Prague, il y a de l’herbe dans le stade et on a un adversaire qui joue pareil sur toutes les surfaces. Mais l’Espagne serre toujours son bandeau dans les cheveux pour le nouveau match. Juice l’attend, qui est connu pour renvoyer toutes les balles sans trop de risques. »

Selon Marcy, cependant, c’est l’équipe locale qui a « percé » l’Espagne la première, lorsque Pešek a marqué à la 5e minute. D’autre part L’entraîneur vedette Luis Enrique n’a pas fait grand-chose dans les quarante-cinq premières minutes. Même si les visiteurs avaient le ballon, combinés, ils ont failli gâcher l’occasion.

« Une première mi-temps pathétique presque terminée. Avec des chaussettes souillées et en route vers les vestiaires pour faire le plein de vitamines nous avons attrapé le ballon dans l’espace et Gavi l’a placé avec son pied gauche loin du gant de Vaclik », a décrit Hurtado l’égaliseur.

L’un des tournants a été un remplacement de trois hommes à la 61e minute, qui a envoyé trois lourdes charges sur le terrain : Sergio Busquetse, lvaro Moratu et Mark Asensio. Et c’est le tireur du Real Madrid qui a brièvement dirigé son tir juste sur le poteau de Vaclik.

« Il a frappé le ballon sur le bois avec le premier coup de poing. La gauche est vraiment imprévisible – comme certains McEnroe, Vilas ou Rafa », un journaliste espagnol n’a pas laissé filer la réplique de Nadal.

Jan Kuchta n’a pas oublié d’apprécier un bon lob, mais dans l’ensemble, le jeu a provoqué un fort sentiment d’embarras en Espagne. « L’Open de Prague s’est soldé par un match nul. Et le résultat final laissera à nouveau des montagnes de doutes », a-t-il ajouté amèrement.

Version idiote de l’espagnol

Les autres médias ne sont pas si originaux pour juger le match, mais ils ne sont pas non plus épargnés par les critiques. El País a montré que les champions du monde 2010 avaient été sauvés par le but d’Iñig Martínez à la 90e minute.

« Angleterre, France, Croatie ou Espagne – ce sont les équipes qui augmentent le crédit des matches amicaux grâce au format de la Ligue des Nations. Les adversaires qui n’ont pas un nom aussi résonnant ont leurs moments. Donc la République tchèque est la République tchèque et l’Espagne n’est qu’une version ridicule de l’Espagne », écrit le quotidien.

El Mundo présente le titre « Anxiété à Prague pour les ‘enriquitos' », jouant sous le nom de l’entraîneur Luis Enrique lors de la nomination de l’équipe nationale espagnole.

« Nous avons vu une équipe épuisée dans une condition physique lamentable. Un match qui n’a pas pu battre l’équipe tchèque, qui a couru avec un maximum d’efforts et qui a écarté l’Espagne avec deux contre-attaques. »

Cependant, la plus grande critique des journalistes espagnols est tombée sur la défense dont la composition a été réalisée par l’entraîneur Luis Enrique. Selon l’agent de l’EFE, le match a été marqué par deux graves erreurs individuelles, Carvajal et García n’ayant pas marqué de buts. « Nous avons mal joué et la défense était incertaine. Six mois avant la Coupe du monde, c’est un avertissement. Deux points positifs ont été l’égalisation de Martinez et la performance de Gavi », a déclaré As.com.