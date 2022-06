Nous avons ouvert la bulle européenne, déclare le vice-président du PE et membre de la plénière

La conférence sur l’avenir de l’Europe est terminée et les résultats sont largement connus. Cela dépend de ce qui se passe ensuite. « Le processus ne peut pas s’arrêter au fait que nous avons des recommandations sur papier et que nous les jetons à la poubelle », s’est exclamée la députée européenne la mieux classée de la République tchèque, participante à la plénière de la conférence et députée Dita Charanzová.

Le Parlement européen, basé à Strasbourg le 9 mai, a accueilli la cérémonie de remise du rapport final de la Conférence sur l’avenir européen aux dirigeants de l’UE, a adopté une résolution lors de sa session plénière début juin pour tenir la convention et le processus de travail sur les recommandations adoptées suite (voir encadré ). « Le Parlement sera certainement celui qui poussera les conclusions à être élaborées et les réformes discutées au niveau politique », a déclaré Charanz. Vous pouvez lire le rapport final en anglais ICI.

Parallèlement à la première phase prévue de la conférence, les activités du groupe de travail traitant des sous-thèmes en session plénière du projet ont également pris fin. Dita Charanzová fait partie de l’équipe qui s’occupe de l’aspect digitalisation. « Les institutions de l’UE et les premiers ministres des États membres sont maintenant en mouvement, et nous voulons que ces initiatives soient prises en compte », a déclaré l’eurodéputé.

La différence est visible quelques semaines après l’acte final officiel. « Le PE veut que cela (continue) et se battra pour cela, après tout le président (français) (Emmanuel) Macron est l’un des pères de l’idée de la conférence et on peut s’attendre à ce que même après la présidence française, il feront pression pour que quelque chose se produise, avaient signé des lettres de dix pays dans lesquelles ils étaient diplomatiquement tièdes quant à la tenue de conventions et à l’ingérence dans les traités de l’UE », se souvient Dita Charanzová. trouver un accord ou un compromis sur cette question.

Dans ce contexte, le ministre des Affaires européennes Mikuláš Bek a déclaré au serveur EUROACTIV.cz début mai que Prague n’était pas contre le dialogue sur l’ouverture de l’accord. « Mais nous ne voyons pas cela comme le seul moyen. Tenir une convention pour amender le droit primaire est un processus compliqué et long, suffisant pour rappeler les circonstances de l’adoption du traité dit de Lisbonne. C’est pourquoi nous avons surtout voulu trouver un moyen de refléter rapidement et de manière opérationnelle les demandes des citoyens. La convention ne répond pas à ces critères », a déclaré Bek.

De plus, la simple modification d’un contrat existant est considérée comme une question très complexe dans le bloc des 27 nations. La plupart des chefs d’État et de gouvernement de l’UE au niveau du Conseil de l’Europe devraient lever la main pour entamer leur processus de réforme. Les pays de l’UE doivent s’exprimer à l’unanimité pour amender l’accord, écrit EURACTIV.cz.

Le vice-président du PE s’est dit très satisfait des 12 mois pendant lesquels les dirigeants et le personnel des agences de l’UE ont discuté avec les citoyens lors de quatre panels civiques à plusieurs niveaux transnationaux et nationaux. « On a ouvert la bulle bruxelloise, c’était bien de voir des gens qui n’étaient pas tellement intéressés par les syndicats, comment ils en venaient à en parler à Strasbourg. Par exemple, les jeunes Tchèques ont travaillé dur pour améliorer les soins de santé européens là-bas, parce que le La pandémie a bien montré où se trouvaient les lacunes et que ces politiques et actions devraient être coordonnées à partir d’un seul endroit », a déclaré Charanzová.

Il considère la guerre en Ukraine comme une autre étape importante. « Compte tenu de la difficulté de négocier le sixième paquet de sanctions anti-russes et de la façon dont la Hongrie nous a retenus avec son refus, nous devons accepter la proposition, qui est également venue (entre autres) de la conférence et qui préconise que sur des questions importantes , l’unanimité s’est prononcée à la majorité claire qualifiée », souligne l’eurodéputé. Une majorité qualifiée est atteinte lorsque 55 % des États membres soutiennent une décision donnée (en pratique, cela signifie 15 pays sur 27) et que la proposition est soutenue par des États membres représentant au moins 65 % de la population totale de l’UE. Cette procédure est également appelée règle de la « double majorité ».

Cependant, il y a des ajustements qui seront faits sans révision de l’accord, et qui devraient être clairs ici après les vacances. « La cheffe de la Commission européenne (Ursula von der Leyon) a promis en septembre de présenter ce qui pouvait être choisi parmi des dizaines de recommandations et ce qui pouvait être fait sans modifier le contrat », a conclu Dita Charanz. Des recommandations sur la direction que doit prendre l’Union ont été adoptées par les 49 Conférences européennes du futur et sont accompagnées de plus de 300 actions concrètes issues des débats des Européens concernés.