Pour la première fois, un robot peut se reproduire. Ils le font à la manière de Pac-Man

Des scientifiques américains ont construit ce robot à l’aide de l’intelligence artificielle à partir de cellules souches d’embryons de grenouilles d’eau africaines, dont le nom latin Xenopus laevis est aussi appelé xenobots.

Ils sont conçus par l’intelligence artificielle. La meilleure génération gagne

Le soi-disant algorithme évolutif, une sorte de supercalculateur, a d’abord formé une configuration 3D virtuelle de 500 à mille cellules, où il a testé les capacités locomotrices et coopératives. Les modèles les plus aboutis étaient alors réalisés directement à partir de cellules embryonnaires par des microchirurgiens.

Le Xenobot qui en résulte a une taille millimétrique et est composé de trois mille cellules. Des chercheurs de l’Université du Vermont, de l’Université Tufts et de Harvard peuvent utiliser l’intelligence artificielle pour programmer et générer des configurations capables d’effectuer des tâches simples telles que le ciblage, la capture et le déplacement de petites particules vers des cibles spécifiques.

Un jour, ils pourraient débarrasser les océans de substances toxiques ou transporter des médicaments et éliminer les cellules nocives du corps humain. De plus, lorsqu’ils sont endommagés, ils se régénèrent, se désintègrent et se décomposent quelques jours après avoir terminé la tâche.

Avenir? Ils trouvent la maladie, déterminent le stade, donnent le remède

Les scientifiques ont inventé des xénobots en janvier dernier. La première génération de robots vivants au monde est alimentée par des cellules musculaires cardiaques embryonnaires et des cellules squelettiques pulsantes. Avec leurs propres réserves d’énergie, ils durent jusqu’à dix jours.

Les chercheurs ont programmé la deuxième génération en mai de cette année pour qu’elle soit constituée des cellules elles-mêmes et pour faire pousser du mascara à leur surface, avec lequel elles bougent comme sur les pieds et s’étirent à travers les capillaires. Pour ce faire, un nouveau xenobot a développé une mémoire moléculaire. Ils peuvent, par exemple, informer à quel stade de la maladie ils sont confrontés dans le corps d’une personne. Dans un environnement riche en nutriments, par rapport à la première génération, ils peuvent durer des mois.

Réplication vers Pac-Man

Aujourd’hui, les scientifiques ont découvert une troisième génération qui a programmé une autre capacité robotique comme jamais auparavant : la reproduction. Les nouveaux xénobots sous la forme du personnage de jeu culte Pac-Man peuvent collecter des centaines de minuscules cellules dans leur « bouche » dans des boîtes de Pétri et créer de nouveaux xénobots en quelques jours. Cette méthode est appelée « réplication cinétique », écrit-il Serveur CNN.

« Si nous pouvons utiliser ce type de formabilité et de capacité des cellules pour résoudre correctement les problèmes, cela nous ouvrira de nombreuses nouvelles possibilités », a-t-il ajouté, faisant référence au domaine de la médecine régénérative, responsable de l’étude. publié et reconnu. par Science Daily Professeur d’informatique et de robotique à l’Université du Vermont, Josh Bongard.