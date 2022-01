Les chiots sont secourus par la police militaire; vidéo intéressante

Un petite chienne secourue par des policiers militaires de Santa Catarina et la vidéo touchante est devenue virale sur les réseaux sociaux.

porter secours chiots bouledogues français a eu lieu au Balneário Comburiu, l’après-midi du dernier mardi (11) vers 14h00.



–Continue après la pub–

Kyra, c’est comme ça qu’elle s’appelle petite chienne, dans la voiture depuis 11h. La température était d’environ 30 degrés, cependant, dans un véhicule avec les vitres fermées, la chaleur était insupportable.

Réalisant que Kyra est pratiquement sans vie, l’armée utilise une barre de fer et casse l’une des vitres de la voiture. Lorsqu’il a été secouru, le chiot était en train de mourir, a reçu de l’eau et a été emmené dans une clinique vétérinaire, où il s’est rétabli.

Le tuteur a été identifié et emmené au poste de police, où il a été inculpé du crime de maltraitance animale.

Regardez le sauvetage passionnant :



–Continue après la pub–

chiots bouledogues français

CETTE Bulldog français C’est une petite race de chien de compagnie, de race bouledogue, originaire de France.

Le bouledogue français, tel que nous le connaissons, est issu d’un croisement distinct créé par des éleveurs du quartier populaire de Paris en 1880. Son histoire est liée à la marginalisation de l’Angleterre dont elle a souffert au cours du XIXème siècle.

À l’époque, le Bulldog n’existait qu’en une seule taille en Grande-Bretagne, car ceux nés plus petits étaient rejetés. Ramenés en France, ces petits retrouvent une plus grande liberté d’épanouissement.

Ils ont été créés principalement pour chasser les souris, mais après être apparus dans des peintures DegasToulouse-Lautrec, est devenu populaire même en Angleterre. Doté d’une personnalité que l’on dit enthousiaste et espiègle, il devient un chien à la mode, ainsi que le principal compagnon des cochers et des bouchers.

Physiquement, il peut atteindre 31 cm et peser 12,5 kg. Le pelage est assez court, épais et brillant, et peut également se décliner en quatre couleurs différentes : fauve, bringé, bringé et noir bringé.

Parmi ses problèmes de santé majeurs figurent les problèmes oculaires et respiratoires (brachycéphalie), ce qui en fait un chien de toilettage coûteux ; et la surchauffe, il est donc recommandé de porter une attention particulière à l’eau.



–Continue après la pub–

Si vous avez aimé ce post : Vous apprécierez également la lecture de cette news : La pieuvre en fuite devient virale sur le web ; regarde maintenant

suivez-nous non Facebook e Indonésie pour rester informé de l’actualité du jour !

En rapport