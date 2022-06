Le volleyeur Mlejnková a brisé la malédiction en remportant son premier titre en France

La volleyeuse tchèque Michaela Mlejnková fête le titre de Premier League, qu’elle a remporté en championnat de France avec l’équipe du Cannet. Il s’est occupé de l’ASPTT Mulhouse lors des trois derniers matchs et a gagné à juste titre. Le balayeur de 25 ans avait remporté son deuxième trophée de l’année, avant de se réjouir avec ses coéquipiers de remporter la Coupe de France. De plus, il était le smearer le mieux classé de la compétition et faisait également partie de la formation idéale après la section de base.

Il a terminé quatre fois deuxième avec l’Olympus Prague, a remporté quatre fois l’argent en Bundesliga allemande sous le maillot de Stuttgart, puis il a terminé deuxième du championnat une fois avec le Polonais Rzeszów. Maintenant, cependant, le contrebandier Mlejnková a brisé la malédiction et a enfin lancé son premier titre de champion.

Il a bien fait dans l’équipe du Cannet, avec laquelle il a remporté la Coupe de France cette année. En finale de championnat, son équipe a battu l’ASPTT Mulhouse 3-0 et a commencé à profiter des célébrations animées à juste titre. « Je ne peux même pas décrire avec des mots à quel point cela compte pour moi. J’ai enfin l’or de la ligue,« a déclaré un natif de Jilemnice de 25 ans, qui est l’un des personnages clés. Il a marqué 18 points au premier match, 17 au deuxième et 10 au troisième.

« L’essentiel est que nous ne renoncions pas aux moments importants et que nous soyons tous unis dans le même but. Toute notre équipe est équilibrée et tous ceux qui viennent sur le terrain aident. C’était la plus grande différence par rapport à l’adversaire. Ce fut un énorme succès d’obtenir le doublé cette saison,« Joyeux Mlejnková.

En dehors de cela, il est le meilleur emballeur de la ligue française et après la pièce de base, il se lance dans l’ensemble idéal des compétitions. Mais le plus important pour lui, c’est la première place. « La malédiction de la deuxième place a finalement été brisée. Cela signifie beaucoup pour moi. Honnêtement, je ne sais même pas combien de fois j’ai terminé deuxième. Vraiment plusieurs fois. Mais c’est fini,« Il était soulagé.

Il a dit au revoir au Cannet du mieux qu’il a pu. Il travaillera ailleurs la saison prochaine. « Un autre grand défi professionnel m’attend. J’ai déménagé à Ankara, en Turquie, où je jouerais pour Sigorta Shop,« il admit.

Cependant, la compétition de cette année pour la star tchèque n’est pas terminée. Il va au championnat du monde. « C’est un honneur pour moi de représenter les Tchèques, donc j’attends avec impatience la prochaine saison dans l’équipe nationale, » a-t-il conclu.

Une autre star tchèque, Helena Havelková, a récemment mis fin à sa carrière de joueuse :

TN.cz