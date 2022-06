L’Allemagne et la France en particulier coopèrent depuis longtemps avec l’impérialisme énergétique russe. Et maintenant nous avons ce que nous avons – la quatrième guerre du gaz. Remontons huit ans en arrière et voyons ce que mon collègue Moby Dick a enregistré à cette époque. C’est très pertinent :

samedi 8 mars 2014MDŽ

Les responsables occidentaux parlaient, ils parlaient, ils parlaient à Vladimir Vladimirovitch quand la radio était allumée. Le dirigeant russe a qualifié les actions de la Russie en Crimée de « légitimes ».

Arseny Yachenuk, le sympathique Premier ministre ukrainien, a déclaré lors du rassemblement de Maidan que l’Ukraine ne céderait pas un pouce de son pays à la Russie.

« Je suis convaincu que le Royaume-Uni et les États-Unis feront tout leur possible pour sauvegarder l’intégrité territoriale de l’Ukraine. » (Arsenic)

« Quel est ce » maximum « ? » (Vladimir Vladimirovich)

« Les États-Unis ne reconnaîtront aucun référendum qui ne sera pas approuvé par le gouvernement central de Kiev. Sinon, ce serait une violation de la constitution ukrainienne et du droit international. (Barack Obama, président américain)

Barack a publié un décret présidentiel (désolé, ordres), sur la base duquel il peut déclarer des sanctions contre la Russie sans l’approbation difficile du Congrès.

« C’était notre seule préoccupation à l’époque. Nous allions nationaliser les actifs américains. Nous le voulons toujours. » (Vladimir Vladimirovich)

dimanche 9 mars 2014

L’intervention de l’OTAN en Crimée, occupée par des « soldats russes présumés », est impossible. Une solution diplomatique à la soi-disant crise de Crimée doit être trouvée. (Martin Stropnick, YES, secrétaire d’État, pour Prima TV)

« Probablement le ministre de la Défense, n’est-ce pas ? (Moby Dick Femme)

« Oui. Quand j’avais tort » (Moby Dick)

« Elle aussi. » (Le chat est mort)

Des représentants de Chonhar (Ukraine) ont déclaré sans diplomatie que l’armée russe avait pénétré dans le cadastre de leur village de Crimée, où ils avaient commencé à poser des champs de mines dans les champs. Les photos montrent la construction d’une clôture temporaire. Les médias parleront de « rapports non confirmés » pendant encore quelques jours.

« Donner! » (VV Poutine)

lundi 10 mars 2014

« L’intégrité territoriale de l’Ukraine doit être maintenue. » (Il a informé le représentant de la Chine au Conseil de sécurité de l’ONU du prochain référendum en Crimée.)

« L’intégrité territoriale de la Chine doit être maintenue. » (Il n’a pas conduit les représentants de la Chine au Conseil de sécurité de l’ONU à des référendums imprévus au Tibet et dans la province du Xinjiang.)

dimanche 6 avril 2014

Les Sudètes russes de Donetsk, en Ukraine (à 60 km de la frontière russe) ont organisé un coup d’État au cours duquel ils ont saisi le siège du gouverneur local, où ils ont proclamé la « République populaire de Donetsk ».

En septembre 1938, lors d’un coup d’État armé mené par l’Allemagne des Sudètes, le gouvernement tchécoslovaque déclare l’état d’urgence dans les districts concernés et y envoie des troupes. Le camarade Hitler ne l’aimait pas du tout et a dit qu’il protégerait la famille. Le gouvernement ukrainien n’a envoyé qu’une unité de police spéciale à Donetsk et a fermé l’accès à la ville. Mais Poutine n’aime pas ça non plus.

« Lorsque la Russie décide d’étendre son expansion territoriale dans l’est de l’Ukraine, le plaisir s’arrête car cela déclenche une réaction en chaîne. Ici, je plaiderai non seulement pour les sanctions les plus fortes possibles de l’Union européenne, mais même pour la préparation militaire de l’OTAN, par exemple, par les forces de l’OTAN pénétrant sur le territoire ukrainien. » (Le président de l’État Mlhoš Zeman dans « Hovory z Lán ».)

« La fête s’est arrêtée en Crimée, en Ossétie du Sud et en Tchétchénie. » (Le chat est mort)

« Et une réaction en chaîne est en cours. » (Moby Dick Femme)

Moby Dick pointe un petit problème : les « troupes » de l’OTAN ? Quand les États-Unis se sont-ils pratiquement retirés d’Europe ???

lundi 7 avril 2014

Les ministres des Affaires étrangères américain et russe ont convenu que des agents américains et russes opèrent en Ukraine.

Les secrétaires d’État des États-Unis et de la Fédération de Russie ont également convenu que l’autre partie enverrait des agents là-bas.

La République populaire de Donetsk s’est tournée vers Vladimir Vladimirovitch Poutine pour obtenir une aide internationale.

« Probablement ‘national’, n’est-ce pas ? » (Le chat est mort)

mardi 8 avril 2014

Le rapport d’aujourd’hui : Une semaine seulement après que l’OTAN a annoncé qu’elle annulait (partiellement) sa coopération avec la Fédération de Russie (pour certaines activités), les restrictions à l’accès des diplomates russes au siège de l’Alliance à Bruxelles ont été « mises en pratique ».

Le zoo se demande si, lorsque la guerre éclatera, la défense sera aussi « pratiquée » une semaine après la décision de défendre ! (Et seulement un mois après l’attaque.)

Des responsables russes ont lancé deux bouteilles incendiaires sur les deux bureaux de l’administration régionale de Kharkov (centre-ville à 30 km de la frontière russe), après quoi la brigade spéciale anti-émeute ukrainienne Jaguar est intervenue.

« Est-ce que la police locale ne serait pas capable de faire ça ? (Moby Dick Femme)

« Il n’est pas prêt. » (Le chat est mort)

« Beaucoup de ce que je vois ressemble plus à du sabotage qu’à du service. » (Arsen Avakov, ministre de l’Intérieur, Ukraine)

« Que faire? » (Moby Dick Femme)

« Nous venons de réaliser que les États-Unis et l’Union européenne se sont engagés à imposer des sanctions et à les appliquer de manière cohérente. Nous ne pouvons pas tolérer des violations aussi graves du droit international. La dernière fois que cela s’est produit, c’était lorsque la Russie a occupé l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie. Puis il s’est rendu compte que il était « Vous pouvez. Quiconque a vu un bon film vankmajer sait que lorsque vous nourrissez Otesánek, il en veut de plus en plus. À cette époque, la Russie était l’Otesánek de la politique internationale. » (Réponses de Karel Schwarzenberg, président de TOP 09, ancien ministre des Affaires étrangères de la République tchèque aux questions de l’épouse de Moby Dick et d’iDnes.)

Une « guerre civile » fait rage en Ukraine, du moins selon le charpentier VV Poutine et les médias russes en larmes.

Les captifs et les planificateurs de l’OTAN ne se soucient pas vraiment des 80 000 soldats russes à la frontière parce que l’armée russe a commencé à y développer un hôpital de campagne.

mercredi 9 avril 2014

Les Sudètes russes se sont également révoltées à Louhansk (à 25 km de la frontière russe). Le ministère ukrainien de l’Intérieur a annoncé que la situation avec les séparatistes serait résolue demain – soit par voie diplomatique, soit par la force.

« Je vois : un tel ou un tel. » (Le chat est mort)

jeudi 10 avril 2014

Le président de la République Mlhoš Zeman a reçu Anders Fogh Rasmussen, secrétaire général de l’Alliance de l’Atlantique Nord, au Château de Prague.

« Le secrétaire lui a demandé combien de soldats il donnerait pour l’intervention de l’Alliance en Ukraine. » (Moby Dick Femme)

« Nous ne pouvons pas contribuer. Nous sommes déjà attachés au Mali et nous allons en République centrafricaine. » (Le chat est mort)

« Les accusations continues portées contre nous par le secrétaire général de l’OTAN, Anders Fogh Rasmussen, confirment que l’Alliance utilise la crise ukrainienne pour réprimer les menaces extérieures fictives contre les membres de l’OTAN et pour accroître la demande de pacte. » (Ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie.)

« Donc, la menace contre les États baltes par les troupes russes est fictive? » (La femme de Moby Dick.)

« Oui. Au moins jusqu’à ce que la Russie ait un empire soviétique. » (Le chat est mort)

La République populaire de Donetsk a déclaré un référendum sur l’indépendance. Cela devrait être fait le 11 mai. Alors?

« Nous pouvons rester indépendants ou nous inscrire pour rejoindre la France, les Pays-Bas ou n’importe quel autre pays. Même la Russie. » (Sudeten Rus Not Caught.)

« Je suggérerais que Donetsk rejoigne la Catalogne ou le Québec ou l’Ecosse. » (Le chat est mort)

mardi 25 mars 2014

« L’avenir de la pipe est un peu sombre. » (Paolo Scaroni, directeur du groupe italien ENI, principal partenaire de Gazprom dans le projet South Stream après l’annexion officielle de la Crimée par la Fédération de Russie.)

L’Europe a finalement réalisé que si la Russie avait de l’argent sur le gaz kazakh et azerbaïdjanais, elle pourrait faire ce qu’elle fait depuis l’effondrement du CAEM contre ses anciens alliés. Autrement dit, serrez le robinet au sud.

vendredi 28 mars 2014

L’Ukraine met en œuvre des réformes difficiles pour obtenir les milliards promis par le FMI. Le prix du gaz qu’il a reçu de Russie a augmenté de 50 à 100 %.

« A moins que la Russie ne l’arrête complètement. » (Le chat est mort)

lundi 31 mars 2014

Les ministres des Affaires étrangères américain et russe ont convenu de ne pas s’entendre sur ce qui se passe autour de l’Ukraine.

Le secrétaire d’État américain et la Fédération de Russie ont convenu de la nécessité de résoudre ce problème par voie diplomatique.

La Fédération de Russie exige que l’Ukraine soit « neutre et fédérale ».

« La Russie est ouvertement intervenue en exigeant que l’Ukraine renonce à l’aide occidentale. » (Moby Dick Femme)

« Et il apportera son aide très volontiers. » (Le chat est mort)

RF demande que les régions orientales de l’Ukraine obtiennent l’autonomie.

« M. Hitler l’exige également pour la frontière tchèque. » (Moby Dick Femme)

« Et il l’a eu. » (Le chat est mort)

« Eh bien, les Sudètes allemandes s’en soucient vraiment. Mais les Sudètes russes en Ukraine, du moins du Parti des régions, s’en moquent ! » (Moby Dick)

« C’était notre seule préoccupation à l’époque. L’ancien président Ianoukovitch a déjà envoyé une lettre d’invitation. » (Le chat est mort)

« Et VPP l’étudie. » (Moby Dick Femme)

Wolfgang Schäube (ministre allemand des Finances, CDU) a également fait une comparaison similaire lors d’une réunion avec des jeunes du parti (nous citons littéralement pour ne pas être accusé d’être inexact) : « Nous savons tout de l’histoire. Avec des méthodes communes, Hitler a pu changer les Sudètes – et plus encore. »

Angel Merkel (chancelière allemande, dirigeante de la CDU et amie personnelle du VVP) évite de telles comparaisons historiques. On dit que l’occupation de la Crimée par la Russie est incomparable avec les « événements en Allemagne sous Adolf Hitler » (c’est-à-dire l’annexion de la frontière tchécoslovaque).

« Mais le travail peut être comparé au travail, n’est-ce pas ? (Moby Dick)

« Mais parler d’Hitler en Allemagne, c’est comme parler par une ficelle dans une maison suspendue. » (Moby Dick Femme)

« Littéralement. » (Le chat est mort)

Les partenaires de la coalition du SPD et l’opposition ont également fermement condamné cette comparaison. En outre, le ministère allemand des Finances a déclaré que « Schäuble refuse clairement de comparer la Russie au Troisième Reich. S’il semble que le ministre compare le président russe à Hitler, c’est faux. »

Épouse de Moby Dick : « Alors je vais le traduire avec ma mauvaise connaissance de l’allemand : » Avec cette méthode, Hitler avait pris le contrôle des Sudètes – et plus encore. «

Mais alors! Schäube ne compare pas les politiciens – seulement leurs méthodes.

jeudi 3 avril 2014

Wolfgang Schäube a déclaré dans une soirée diffusée à la télévision ARD qu’il « n’a comparé Hitler à personne »: « Je ne suis pas fou de faire des comparaisons comme ça. Quelqu’un d’autre pourrait l’acheter, mais un politicien allemand ne peut pas faire une telle comparaison. » Il n’a pas nié que les mots ci-dessus sont tombés. Cependant, ils seraient suivis d’une phrase dans laquelle il dit que « les deux événements ne sont pas comparables ». L’hyène journalistique a ensuite traité son discours « de manière non professionnelle » et la déclaration a été « sortie de son contexte ».

Sur la base de ce cri malveillant, le ministère russe des Affaires étrangères a protesté aussi fort que possible et le ministère allemand des Affaires étrangères a présenté ses excuses aussi bas que possible.

Et que nous et des millions d’autres commentateurs et politiciens avons fait des déclarations similaires ?

« Nous n’avons aucune part dans le gazoduc Nord Stream / еверный оток / Nordeuropäische Gasleitung. » (Le chat est mort)

« Et nous n’avons pas de prêt d’un milliard d’euros à la Russie garanti par le gouvernement allemand. » (Moby Dick Femme)

lundi 14 avril 2014

L’Ukraine est prête à « fermer complètement ses frontières avec la Russie ».

« Et la Russie fermera complètement le pipeline. » (Moby Dick Femme)

Fin de la 5ème partie de la déclaration du journal de Moby Dick

Voici le lien vers la partie 1 : Gazoduc russe hier et après-hier (2006-2008)

Voici un lien vers la partie 2 : Amitié avec un bâton à la main (2009)

Voici un lien vers la partie 3 : Quand la Russie a fermé nos robinets de gaz (2009-2012)

Voici le lien vers la partie 4 : Avertissement pour la 3e guerre du gaz