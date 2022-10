Le record de température a été établi en République tchèque. La chaleur dérange aussi la France, elle s’est un peu calmée en Espagne

Aujourd’hui, les météorologues ont enregistré la température la plus élevée enregistrée le 19 juin dans 60 stations à travers le pays. Le plus chaud était sur ež près de Prague, où l’instrument a enregistré exactement 39 degrés Celsius. Le climat tropical règne également en France, la chaleur est toujours là surtout dans la partie Est du pays. Malgré le léger refroidissement, l’Espagne a été touchée par des incendies.

La République tchèque a eu un week-end très chaud. Samedi, pour la première fois cette année, les températures ont dépassé la marque des jours supertropicaux de 35 degrés Celsius à certains endroits. Pas trop froid même la nuit, la température ne descend pas en dessous de 20 degrés à certains endroits. Déjà dans la matinée, les météorologues avaient prédit que le précédent record de juin pourrait être battu dimanche, ce qui s’est finalement confirmé lorsqu’ils sont tombés sur dix stations qui continuent d’enregistrer des données depuis au moins 30 ans.

A 60 observatoires, ils outrepassent alors les maxima qui sont encore valables au dix-neuvième jour de juin. Même la plus ancienne station du pays, Klementinum Prague, qui surveille en permanence le temps depuis 1775, a dû ajuster ce chiffre : le thermomètre affichait aujourd’hui 36,9 degrés. Le précédent record de 2013 était inférieur de plus de deux degrés – 34,4 degrés Celsius.

Les températures ont atteint 33 à 38 degrés Celsius dans la plupart des régions à cette époque, 28 à 33 degrés en Bohême orientale, en Moravie et en Silésie. Les météorologues ont émis des avertissements pour les valeurs extrêmes pour certaines parties de la région de Stí et de la Bohême centrale, y compris Prague. Il existe un risque élevé d’incendies de forêt à travers le pays, dont certains ont dû être atténués par les pluies et les tempêtes de lundi. Dans la partie orientale de la république, la tempête peut être plus forte et peut être accompagnée de grêle, de vents violents et de fortes pluies.

La chaleur intense n’a pas seulement tourmenté la République tchèque ces derniers temps, la France est également aux prises avec elle, par exemple. La canicule est toujours présente, notamment dans l’est du pays, où les températures sont montées à 38 degrés. Samedi était le 19e jour le plus chaud en France depuis 1947. Les températures moyennes étaient de 27,4 degrés Celsius dans toute la région, y compris les montagnes.

L’Espagne, qui continue de lutter contre les incendies, est également menacée par la chaleur et les risques d’incendie qui y sont associés. Les températures élevées, qui ont atteint jusqu’à 40 degrés au cours de la semaine, sont tombées aujourd’hui dans la plupart des régions d’Espagne – à Madrid à 29 degrés, dans la province occidentale de Zamora à 25 degrés.

Dévastation sur la côte canadienne. La chaleur extrême fait trop cuire des milliers de palourdes, moules, huîtres dans la mer (vidéo du 13 juillet 2021)