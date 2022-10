Macron est le personnage central. Comment les médias du monde évaluent le « mégasommet » de Prague

Après le premier sommet de la Communauté politique européenne, qui s’est tenu à Prague jeudi, il y avait un air d’euphorie parmi les dirigeants européens, cependant, les tensions de longue date entre certains participants n’ont pas pris fin, a écrit le serveur Politico. Selon l’agence AP, la figure centrale de la réunion au château de Prague était le président français Emmanuel Macron.

« La perspective d’une autre plate-forme de discussion qui réunira 40 dirigeants européens à la table suscite le scepticisme chez beaucoup, mais les politiciens ont toutes les raisons d’être optimistes jeudi », a écrit Politico. Le sommet a marqué un rapprochement entre la France et la Grande-Bretagne puisque la Première ministre britannique Liz Truss a confirmé que le président français Macron était bel et bien un ami.

La chaîne britannique BBC a écrit sur son site Internet que la décision du Premier ministre britannique d’assister au sommet pourrait signifier une nouvelle phase dans les relations post-Brexit de Londres avec l’UE, étant donné également qu’il était d’accord avec Macron lors de leur prochaine réunion conjointe.

Les représentants de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie, pays où les conflits frontaliers persistent depuis des décennies, se sont rencontrés à deux reprises pour négocier la paix.

Cependant, sous le masque de l’enthousiasme, selon Politico, la discorde et la tension bouillonnent. Il y a des divisions sur la façon de gérer la crise énergétique en Europe, et la Turquie et la Grèce ont provoqué la colère lors de la réunion. Malgré les vagues promesses de Macron d’une aide militaire et financière continue, le sommet n’a rien apporté de fondamentalement nouveau pour l’Ukraine face à l’agression russe.

Politico souligne que dans le passé, une idée similaire à celle de la communauté politique européenne a émergé sous diverses formes, mais s’est toujours évanouie. L’objectif de la nouvelle plateforme est de se concentrer sur ce qui unit le pays, et selon la BBC, l’invasion de l’Ukraine par la Russie est un nouvel élan pour la coopération au-delà de l’Europe à vingt-sept. Cependant, Politico souligne que beaucoup s’interrogent encore sur le sens de tels projets et leurs coûts alors que des forums comme le G7 ou le G20 existent déjà. Et, par exemple, des responsables du Royaume-Uni, qui étaient censés accueillir le sommet des quatre communautés, ont gardé les choses un peu froides, selon la BBC, et ont indiqué qu’ils quitteraient la plate-forme si elle se développait dans une direction imprévue.

À l’avenir, ce sera un défi pour la Communauté politique européenne (CPE) de convaincre ceux qui souhaitent devenir membres de l’Union européenne, en particulier les pays des Balkans occidentaux et même l’Ukraine, qui souhaitent rejoindre l’Union européenne dès que possible possible, et une place dans l’EPC ne les satisfera pas, a écrit Politico.

L’agence AP voit le sommet comme un succès pour Macron, qui a avancé l’idée de la Communauté européenne il y a plusieurs mois. A Prague, il a poursuivi son activisme diplomatique alors qu’il tentait d’améliorer les relations avec la Grande-Bretagne et cherchait à désamorcer les tensions entre la Turquie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan ou la Serbie et le Kosovo.

Macron a cherché à jouer un rôle clé dans la diplomatie mondiale à chaque tournant depuis qu’il a été élu pour la première fois président en 2017. Lorsqu’il a été élu à l’Élysée pour un second mandat, sa position d’acteur clé en Europe a été consolidée, a écrit l’AP. . Cela est également dû au fait que le chancelier allemand Olaf Scholz est encore assez nouveau à son poste, qu’il a pris il y a moins d’un an après le long mandat d’Angela Merkel.

Selon les médias allemands, l’Europe envoie depuis Prague un signal clair d’unité au président russe Vladimir Poutine. « Les pays de l’UE, en tant que symbole de leur rejet de la guerre d’agression de la Russie en Ukraine, forment une nouvelle communauté politique avec presque tous les autres pays européens », écrit le magazine Der Spiegel, soulignant que les négociations à Prague se sont déroulées sans la Russie. « Les négociations se poursuivront en Moldavie, qui est sous la pression russe », a déclaré le magazine. Et il a ajouté que la présidente moldave Maia Sandova comprenait la reprise du rôle d’hôte comme un signe de soutien.

Les médias allemands ont également demandé avant le sommet s’il était logique de former un autre groupement continental en plus de l’Union européenne, du Conseil de l’Europe, de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et d’autres forums européens. « En fin de compte, cependant, la curiosité à propos du nouveau format l’a clairement emporté sur le scepticisme. Le sommet européen XXL était sans ordre du jour et sans pression pour s’entendre. Au lieu de cela, beaucoup se sont réunis en groupes plus ou moins grands. Tout s’est passé de manière informelle, mais quand même, », a déclaré le journal de la session Tagesschau du radiodiffuseur public ARD.

Vidéo : Faits saillants du Sommet de Prague