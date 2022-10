Lula da Silva deviendra président du Brésil, bat Bolsonaro

Brasília – Le vétéran politique de gauche Luiz Inácio Lula da Silva, qui a dirigé le plus grand pays d’Amérique latine de 2003 à 2010, deviendra président du Brésil à partir de janvier. Lors du deuxième tour des élections de dimanche, il a battu l’actuel chef de l’État, Jair Bolsonaro, a annoncé la plus haute instance électorale du TSE. 50,9% des participants ont voté pour Lula, Bolsonaro a remporté 49,1% des voix, selon le journal El País, c’est le résultat le plus proche de l’histoire démocratique moderne du pays. Bolsonaro n’a pas encore commenté le résultat. Selon le serveur G1, qui fait référence aux personnes du cercle présidentiel, il s’est couché après l’annonce des résultats et n’a voulu parler à personne.

Le président de droite Bolsonaro a remis en cause le processus électoral avant l’élection, et on craint un scénario similaire à ce qui s’est passé après la dernière élection présidentielle aux États-Unis, dans laquelle Donald Trump a renié les résultats des élections et ses partisans ont pris d’assaut. bâtiment du Parlement. La campagne électorale au Brésil a été chaude cette année et s’est accompagnée d’incidents violents. Bolsonaro, 67 ans, et Lula, 10 ans, se sont également critiqués agressivement.

Le président du TSE, Alexandre de Moraes, qui s’est entretenu dimanche avec les deux candidats, espère que le président actuel reconnaîtra les résultats, selon le site argentin Infobae. « J’ai appelé les deux candidats et je les ai félicités pour leur participation à cette célébration de la démocratie, à savoir les élections », a déclaré de Moraes aux journalistes. Il n’a pas précisé l’ambiance de la conversation avec Bolsonaro, mais a déclaré qu’il espérait que le président accepterait le résultat.

Le décompte des voix a été dramatique. Les premiers résultats, qui ont commencé à apparaître peu après la fermeture des bureaux de vote à 21h00 CET, montrent à Bolsonaro quelques points de pourcentage d’avance. Au fur et à mesure que le nombre de districts augmentait, l’avance de Bolsonaro commençait à diminuer jusqu’à ce que le ratio s’inverse. Environ deux millions de personnes de plus ont voté pour Lulu que pour Bolsonaro, soit un total de 156 millions d’électeurs en mesure de participer au scrutin. Le taux de participation était de 79%, similaire au premier tour du 2 octobre.

Lula a prononcé un discours devant ses partisans à Sao Paulo après l’annonce des résultats. Dans ce document, il a déclaré que le pays idéologiquement divisé avait maintenant besoin d’unité et de paix et s’est engagé à lutter contre le racisme, les préjugés et la discrimination. « Je gouvernerai 215 millions de Brésiliens… et pas seulement ceux qui ont voté pour moi. Il n’y a pas deux Brésiliens. Nous sommes un pays, une nation – une grande nation », a-t-il déclaré. Il a également mentionné que son objectif principal est de lutter contre la pauvreté et la poursuite de la déforestation de l’Amazonie. « Le Brésil et la planète entière ont besoin de l’Amazonie pour vivre et respirer. Un arbre qui se dresse a beaucoup plus de valeur que le bois récolté illégalement », a déclaré Lula.

Peu de temps après l’annonce des résultats officiels, les politiciens du monde entier ont commencé à féliciter Lula. L’un des premiers a été le président français Emmanuel Macron, selon qui la victoire de Lula « a ouvert un nouveau chapitre dans l’histoire du Brésil ». Le président américain Joe Biden a déclaré que Lula avait gagné lors d' »élections libres, justes et crédibles ». Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a tweeté que la victoire de Lula apporterait « l’humanisme et l’égalité ». Selon le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, la victoire du candidat de gauche est synonyme de « progrès et d’espoir ».

La rapidité avec laquelle les félicitations commencent à affluer au Brésil pour un nouveau président suggère que les politiciens du monde essaient d’empêcher les candidats perdants de contester les résultats, selon The Guardian.

La victoire électorale de Lula a été pour elle un retour important sur le devant de la scène politique, en particulier après que sa réputation ait été entachée par plusieurs affaires de corruption, dans lesquelles elle a passé un an et demi en prison avant que le tribunal n’annule tous les verdicts, certains en raison de parti pris. juges, d’autres pour d’autres raisons formelles. Bolsonaro est le premier président depuis les années 1990 à ne pas conserver son mandat électoral et doit quitter ses fonctions après un mandat.

Lula sera le prochain président de gauche élu l’an dernier en Amérique latine. Cette année, par exemple, la Colombie a élu pour la première fois de son histoire un politicien de gauche à la plus haute fonction. L’année dernière, des candidats de gauche ont également remporté les élections présidentielles au Pérou, au Chili et au Honduras. Pendant plusieurs années, le Mexique et l’Argentine ont également eu des chefs d’État de gauche, et il y a eu des gouvernements autoritaires de gauche à Cuba, au Venezuela et au Nicaragua.

Le nouveau gouverneur de Sao Paulo et l’ancien ministre Bolsonaro veulent une coopération avec le gouvernement de Lula.

Outre le nouveau chef de l’Etat, l’élection de dimanche au Brésil décide également des nouveaux gouverneurs des Etats de la fédération brésilienne. Dans leur ville la plus peuplée et la plus riche, Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, qui a été ministre du gouvernement du président Jair Bolsonaro pendant trois ans jusqu’en mars, a gagné. Et tandis que le président de droite n’a pas encore commenté la victoire de son rival de gauche Liu Inácio Lula da Silva à l’élection présidentielle, de Freitas a déclaré qu’il rechercherait de bonnes relations avec le gouvernement de Lula en tant que gouverneur. C’est ce qu’a rapporté l’agence Europa Press.

« Je suis très reconnaissant pour les votes reçus et nous commencerons immédiatement à préparer un gouvernement pour les 46 millions d’habitants de l’État de Sao Paulo, dont nous défendrons les intérêts. L’entente avec le gouvernement fédéral est essentielle à cet égard », a déclaré de Freitas. , qui prendra ses fonctions en janvier. , comme Lula reprendront le fauteuil présidentiel. « Sao Paulo est l’État le plus important et le plus riche du Brésil. Je pense que cela peut beaucoup aider le Brésil, et bien sûr le Brésil peut aussi aider Sao Paulo, alors nous chercherons à comprendre », a-t-il ajouté.

De Freitas a battu le candidat travailliste (PT) Fernando Haddad, qui n’a pas réussi à se présenter contre Jair Bolsonaro à l’élection présidentielle de 2018, lors du deuxième tour de l’élection au poste de gouverneur dimanche. À l’époque, Haddad a défendu Lulu, qui n’a pas pu se présenter à la présidence parce qu’elle a été emprisonnée pour corruption. Il a été libéré au bout d’un an et sept mois, et les verdicts dans toutes les affaires contre lui ont été annulés par la Cour suprême.

De Freitas a obtenu 55,3% des voix dimanche, contre 44,7% pour son rival. Il a remporté environ deux millions de voix, soit la même marge que Lula a remportée à l’élection présidentielle du même jour.

Après l’annonce des résultats, Freitas a également souligné qu’il avait « toujours eu de bonnes relations » avec Haddad, qui l’avait félicité pour sa victoire électorale et s’était également proposé comme médiateur pour les négociations avec le nouveau gouvernement fédéral.

Selon le journal El País, la plupart des 27 nouveaux gouverneurs d’État du Brésil sont des conservateurs, mais tous ne sont pas des partisans indéfectibles du président sortant Bolsonaro. Plusieurs gouverneurs ont déjà été désignés le 2 octobre au premier tour.

Les dirigeants du monde entier, de Washington à Moscou, félicitent Lula

Des présidents et des premiers ministres du monde entier ont félicité l’ancien président brésilien de gauche, Luiz Inácio Lula da Silva, pour avoir remporté l’élection présidentielle de dimanche dans le plus grand pays d’Amérique latine. Parmi les premiers à le féliciter figuraient les présidents de la France, des États-Unis, de la Russie et de l’Ukraine, ou les premiers ministres de la Grande-Bretagne, de l’Allemagne, de l’Espagne, du Canada et de l’Australie. Beaucoup ont mentionné qu’ils attendaient avec impatience de travailler avec le gouvernement Lula pour protéger l’environnement. Le président chinois Xi Jinping et le président tchèque Miloš Zeman ont également adressé leurs félicitations au président élu du Brésil. Des millions de personnes se sont déjà réjouies de la victoire de Lula, 77 ans, dimanche soir brésilien dans la rue.

« J’ai hâte de travailler ensemble sur des questions importantes pour le Royaume-Uni et le Brésil, de la croissance de l’économie mondiale à la protection des ressources naturelles de la planète et à la promotion des valeurs démocratiques », a écrit le Premier ministre britannique Rishi sur Twitter, par exemple. sunak. Aussi le chancelier allemand Olaf Scholz dans ses félicitations, il a écrit qu’il attendait avec impatience « une coopération étroite empreinte de confiance », notamment sur les questions de commerce et de protection du climat.

Le président français Emmanuel a été parmi les premiers à féliciter Lula peu après l’annonce des résultats Macron, selon laquelle la victoire de Lula « a ouvert un nouveau chapitre dans l’histoire brésilienne ». Le président américain Joe Biden il a déclaré que le nouveau chef du Brésil avait remporté « des élections libres, justes et crédibles ». Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a tweeté que la victoire de Lula apporterait « l’humanisme et l’égalité ». Selon le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sánchez la victoire du candidat de gauche signifie « progrès et espoir ». Le nouveau Premier ministre italien Giorgia Meloniová du parti post-fasciste Frères d’Italie espère également que Lula gagnera son rival de droite.

Le président tchèque Miloš Zeman a également adressé ses félicitations à Lula, qui a invité le nouveau président du Brésil à se rendre en République tchèque. « La République tchèque et la République fédérative du Brésil entretiennent depuis longtemps des relations chaleureuses et amicales », a déclaré Zeman dans des remarques, qui, selon lui, donneraient un nouvel élan au niveau bilatéral.

Le président russe Vladimir Poutine a également déclaré dans un télégramme qu’il souhaitait développer « une coopération russo-brésilienne constructive dans tous les domaines » avec Lula. « Veuillez accepter mes sincères félicitations… Les résultats des élections confirment votre grande autorité politique », a écrit Poutine, que Bolsonaro a rencontré à la mi-février de cette année, peu avant le début de l’invasion russe de l’Ukraine. Bolsonaro et Washington l’ont critiqué pour son voyage à Moscou. Pour le Lula d’aujourd’hui espoir et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi, qui « attend avec impatience une coopération active avec de vieux amis de l’Ukraine » et souhaite renforcer « les partenariats stratégiques pour assurer la démocratie, la paix, la sécurité et la prospérité de l’Ukraine, du Brésil et du monde entier ».

Les représentants de l’Union européenne ont également félicité le président vieillissant du Brésil pour sa victoire, au cours de laquelle, selon le site Internet Politique Le retour de Lula suscite de grands espoirs pour une meilleure protection de la forêt amazonienne. La victoire de Lula pourrait également contribuer à la création de la plus grande zone de libre-échange du monde, en mettant en œuvre les accords commerciaux de l’UE avec le groupe Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay). Il a été conclu en 2019 après près de 20 ans de négociations, mais n’a pas encore été ratifié en raison de désaccords de plusieurs gouvernements européens, dont la France, avec le gouvernement de Bolsonaro.

Salutations de bienvenue à Lula, par exemple, de la part de l’Autorité palestinienne, qui espère également renforcer les liens avec le gouvernement brésilien. Le premier soutenait les droits israéliens.

La Chine, le plus grand partenaire commercial du Brésil, attend également « fortement » une victoire de Lula. Son président Xi a déclaré qu’il attachait une grande importance aux relations avec le Brésil et qu’il souhaitait travailler avec le nouveau président pour développer un niveau supérieur de relations stratégiques. Pendant le mandat de Bolsonaro, les relations avec Pékin se sont détériorées, a écrit Reuters. Avec le Brésil, la Russie, l’Inde et la République d’Afrique du Sud, la Chine fait partie du groupe économique BRICS, fondé en 2009 (sans la République d’Afrique du Sud) lors du second mandat présidentiel de Lula.

De nombreux présidents d’Amérique latine ont également envoyé leurs vœux. « Une période d’espoir qui commence aujourd’hui (…) après tant d’injustices que vous avez subies, le peuple brésilien a voté pour vous et la démocratie célèbre sa victoire », a écrit sur Twitter le président de gauche argentin Alberto. Fernández fait référence à plusieurs affaires de corruption qui ont vu Lula passer un an et demi en prison puis annulées par la Cour suprême. Fernández a annoncé plus tard qu’il rencontrerait le président élu lundi. Outre les présidents de gauche et de centre gauche, le président conservateur uruguayen, Luis Lacalle Pou, a également félicité Lula.

L’espoir est également venu d’Afrique, notamment des présidents d’Afrique du Sud, du Kenya, de Guinée-Bissau, de Zambie et du Gabon.