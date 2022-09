Le projet tchèque Don’t let it be fête son succès. Il a déjà gagné un million de dollars

Jan Sláma, David Punar et Pavel Ihm avaient une mission claire il y a quelques années : ils voulaient aider à éradiquer le harcèlement scolaire. Ainsi est né le projet Nenech to bry (NNTB), connu à l’étranger sous le nom de FaceUp.com. Le projet de trois étudiants s’est progressivement transformé en une plate-forme qui a non seulement terminé l’école, mais aussi la soi-disant dénonciation dans l’entreprise. Il y a un intérêt pour leurs services grâce à une nouvelle loi européenne sur la protection des lanceurs d’alerte, alors les investisseurs sous la forme de Scio et Jiří Hlavenka ont envoyé près d’un million de dollars, soit 24 millions de couronnes, au projet.

Les investisseurs ont mis une petite partie de cet argent, ou la première tranche, dans des projets l’année dernière, et la majeure partie n’est que maintenant. « Nous avons l’intention d’utiliser ce capital principalement pour l’expansion à l’étranger », Jan Sláma révèle que son entreprise a des clients payants dans vingt pays à travers le monde. Jusqu’à 80 % des nouveaux clients viennent de l’étranger, principalement des États-Unis. Ce sont souvent des entreprises de la Silicon Valley. Viennent ensuite la Grande-Bretagne, la République d’Afrique du Sud et le Portugal.

En août, exactement deux ans se sont écoulés depuis que NNTB a lancé une version pilote de son extension d’entreprise, qui permet aux employés de signaler de manière anonyme les abus, les patrons ou l’intimidation. C’est-à-dire ce qu’ils observent dans leur entreprise ou leur agence d’État. La pratique à l’étranger connue sous le nom de dénonciation devrait devenir la norme ici aussi, grâce aux directives de l’Union européenne.

« Ce n’est pas un service qui crée artificiellement des problèmes et fournit ensuite des solutions pures pour faire du profit à ses créateurs. L’équipe NNTB s’est avérée non seulement capable de surmonter les frontières nationales, mais aussi les limites de notre développement et de nos attentes. Leur potentiel de croissance est très rapide et efficace. » l’investisseur Jiří Hlavenka a confirmé son soutien continu. Avec Sláma, ils investissent également dans l’Autre Fonds avec eux.

Photo : Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch Investisseur et entrepreneur Jiří Hlavenka

Il a confirmé les propos de Hlavenka NNTB au prochain numéro. La société compte une centaine d’associés issus de cabinets d’avocats et de cabinets de conseil, qui envisagent de mettre en place le dispositif pour leurs clients dès l’entrée en vigueur de la loi. Il a également travaillé avec trois des quatre plus grands cabinets de conseil, ainsi qu’avec des avocats de premier plan en République tchèque, aux États-Unis, en France et à Malte. Parmi ses clients figurent, par exemple, Sportisimo, Zásilkovna, Zentiva, la ville de Brno, DPD ou Pilulka.

« En devenant les fondateurs de Nenec, nous avons parcouru un long chemin pour trouver un modèle d’affaires. Au cours de la dernière année, Honza et David nous ont convaincus qu’ils avaient trouvé un produit à fort potentiel. Le succès des derniers mois et le nombre de nouveaux clients du monde entier nous en ont convaincus. Je crois que leur solution améliore aussi vraiment l’ambiance au sein de l’entreprise et contribue à protéger les personnes qui y travaillent. a déclaré Jon otola à un deuxième investisseur, Scio.

Selon une liste commerciale de la société faîtière FaceUp Technology sro appartenant à La plus grande part est toujours détenue par Slám avec 35,7 %. Le co-fondateur David Punar en détient 22,95 %, tandis que Jiří Hlavenka en détient 1,5 % de moins. Quinze pour cent sont allés à Sci, et la plus petite part de 5,1 pour cent est allée à Pavlo Ihm.

En vertu des directives européennes, la loi sur la protection des lanceurs d’alerte devait être modifiée le 17 décembre 2021. Cependant, les Tchèques ne l’ont pas encore fait. Enfin, la loi discuté passant toujours devant la Chambre des députés. Dans la version tchèque de la loi, par exemple, il sera déterminé dans quelle mesure une entreprise doit mettre en place un canal de notification anonyme. NNTB admet que l’absence de lois est un obstacle pour les entreprises, car certaines entreprises ne veulent se conformer aux lois que lorsqu’elles sont en vigueur.