Le corpus de poésie tchèque contemporaine contient 35 millions et demi de mots, selon ses créateurs, c’est l’un des plus importants au monde

Ils étaient pleins aide financière seulement les familles dont le revenu est inférieur à 65 000 $. Selon le communiqué de presse de jeudi, plus de 25% des étudiants recevront désormais un soutien financier qui couvrira entièrement les frais de scolarité, de chambre et de repas. Les frais de scolarité annuels sont de 80 000 $. Un soutien partiel est également disponible pour les familles gagnant jusqu’à 150 000 $ par année.

« L’une des valeurs déterminantes de Princeton est notre engagement à faire en sorte que les étudiants doués, quelle que soit leur origine, puissent acquérir une éducation à Princeton et s’épanouir sur notre campus et dans le monde au-delà », a écrit Christopher L. Eisgruber dans un communiqué. , président de Princeton. « Grâce à la générosité continue de nos anciens élèves et amis, cette personnalisation de notre programme d’assistance améliorera l’expérience des étudiants à Princeton et leur employabilité après l’obtention de leur diplôme. »

Les premiers à bénéficier du nouveau système d’aide financière amélioré seront les étudiants qui commenceront à étudier à Princeton à l’automne 2023. L’université a également supprimé la contribution annuelle des étudiants pour une partie de leurs frais de scolarité et des frais qu’ils devraient autrement couvrir de leur propres économies et travail sur le campus. Au lieu de cela, il augmente l’allocation pour les dépenses personnelles et pour les livres.

Parmi les diplômés de cette prestigieuse école, par exemple, l’ancienne première dame américaine Michelle Obama, la juge à la Cour suprême Sonia Sotomayor, la reine Noor de Jordanie ou le fondateur d’Amazon Jeff Bezos.