La Pologne accepte l’offre des États-Unis concernant la coopération dans le domaine de l’énergie nucléaire

La Pologne a reçu une offre des États-Unis concernant une éventuelle coopération dans la construction d’une centrale nucléaire polonaise. Cela a été rapporté par le ministère polonais de l’Environnement. La Pologne considère l’énergie nucléaire comme un moyen de réduire les émissions et s’éloigne progressivement du charbon. Varsovie recherche maintenant des partenaires pour construire une centrale nucléaire d’une capacité de six à neuf gigawatts et fournir 49% du financement requis, a écrit Reuters.

Selon le ministère, dans le cadre de l’accord sur l’énergie nucléaire de 2020 entre Varsovie et Washington, un rapport a été rédigé qui constitue un « plan bilatéral détaillé devant conduire à la construction de six grands réacteurs basés sur la technologie américaine ». « C’est plus qu’une simple proposition commerciale. Cela reflète 18 mois de travail et des millions de dollars dépensés en analyse et en évaluation », a déclaré le ministère.

La déclaration est intervenue après que la ministre de l’Environnement, Anna Mosková, a rencontré l’ambassadeur américain en Pologne Mark Brzezinski et des représentants de la société américaine Westinghouse Electric Company, qui s’occupe de la conception, de la construction, de la gestion, de l’entretien et de la maintenance de l’énergie nucléaire. plante.

Westinghouse est en concurrence avec la centrale nucléaire coréenne appartenant à l’État sud-coréen, qui a soumis une offre pour construire la première centrale nucléaire de Pologne en avril. Varsovie discute également du projet avec une société française, a écrit Reuters.