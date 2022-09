Le nouveau théâtre de Pilsen est équipé d’un système unique de réverbération artificielle

C’était pendant les vacances de théâtre La nouvelle scène du JK Tyla Theatre est équipée du système électroacoustique à écho doux d’Ambiance célèbre marque française L-Acoustics. Il s’agit de la première installation complexe au monde, reliant plusieurs systèmes individuels ensemble.

Théâtre JK Tyla à Pilsen

Écho sur Nov scn Aider le théâtre est un projet de longue date, basé uniquement sur le premier concept de propriétés acoustiques possibles dans l’espace réel du son principal. Pour ce projet, il fallait maximiser l’utilisation de la sonorisation installée dans la grande salle, et avec cela il y avait un manque de moyens financiers par rapport aux offres de diffusion, et donc un investissement financier pour changer de sonorisation. En été, il est possible de respecter le prix prévisionnel, la livraison dans les délais et d’exploiter la haute qualité de l’installation elle-même, a déclaré l’adjoint au maire chargé de l’économie, du logement, du logement social et de la gestion immobilière David Louf, ajoutant : Grâce à la qualité sonore après Malheureusement, à l’avenir, nous éviterons l’accès sans obstacle pour nos concitoyens handicapés. Ce système de son reconstitué assure une écoute confortable pour tous.

L’écho de L-ISA Ambiance permet Ajustez l’acoustique de la salle de cinéma en fonction des pièces et des espaces spécifiques. Divk peut s’attendre à une excellente acoustique pour les opéras, les opéras, les comédies musicales et les ballets, ainsi que pour les grands concerts philharmoniques et symphoniques, ajoute Elika Bartkov, ministre de la Culture, des Monuments et des Sciences sociales.

Système unique reconnaissance que je sais travailler avec des artistes avec et sans sound system. Grâce à son système d’écho intégré, l’oiseau se sentira complètement entouré de sons et de regards phénoménaux. Le principal avantage de ce système est qu’écouter le son de la pièce n’a aucun sens, il est complètement intégré à celle-ci, comme s’il s’agissait de la présence du jour en surface, explique Martin Otava.

l’éditeur de théâtre essaie d’améliorer l’écho électro-acoustique depuis huit ans et est en contact avec le propriétaire du théâtre, la ville de Plzeň, ainsi qu’avec le propriétaire du bâtiment, Obytná zná Sylvn , avec qui le théâtre a collaboré sur l’exécution du projet. Cet investissement de 13 millions de couronnes sans TVA dans la technologie moderne a été approuvé par le conseil municipal de Pilsen au printemps de l’année d’été et permet ainsi au théâtre de dépenser l’argent nécessaire du fonds de réserve du théâtre.

Photo: I. trbov

Un système stéréo de base peut être considéré comme un triangle isocèle, le son provient de deux pics et l’endroit idéal pour écouter est le sommet du triangle. Cette Krisna travaille à la maison en costume. Cependant, si vous organisez un événement pour un large public, nous sommes limités par le fait que le public ne se contente pas de s’asseoir au centre de la salle. La perception stéréo de la pièce ne fonctionne pas en dehors de cette position et le spectateur est à droite pente ils n’entendront pas ce qui est arrivé au lion. Avec le nouveau système de sac hyperréaliste, chaque spectateur aura un sens naturel du son. Écoutez des artistes individuels sur scène où ils peuvent être vus. Grâce au système d’écho intégré, il se sentira complètement entouré par le son, explique l’ingénieur système et formateur certifié Petr sek.

L’avantage de ce nouveau système est la possibilité de créer facilement divers effets sonores, par exemple on peut créer l’illusion que le fantôme du père d’Hamlet se promène autour de la jeune fille, sans changer la couleur ni même le son, ajoute Martin Otava.

Le système acoustique à droite de la salle se compose de haut-parleurs montés au mur et au plafond et de trois microphones montés sur le plafond du théâtre. Un son hyperréaliste est capté par plusieurs haut-parleurs situés le long du portail virtuel. Le cerveau de l’ensemble du système est le processeur L-ISA, où tous les algorithmes sont implémentés, garantissant un son immersif hyperréaliste.

Une équipe internationale d’experts d’Estonie, de France et du Royaume-Uni a collaboré à l’ensemble de l’installation. Les concepteurs du groupe AVT, États-Unis, ont travaillé ensemble pendant deux ans sur sa préparation, et en même temps, ils ont travaillé sur un projet similaire pour la reconstruction d’objets culturels non seulement en République tchèque. Ce fournisseur de technologie unique, la société PRO MUSIC, sro, a pu installer et exploiter l’ensemble du système pour moi en moins de deux mois. Lors du calibrage final, des représentants du fabricant de L-Acoustics étaient également présents. Les employés du Nouveau Théâtre ont ensuite subi des tests spontanés pendant plusieurs jours.

Rédaction de texte : Adriana Jarov