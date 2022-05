Le Panama héberge la base de données du programme d’observation de la Terre de l’UE

« QUE Le Panama aura le privilège d’être la base numérique de l’Europe », a déclaré lundi la ministre des Affaires étrangères du pays, Erika Mouynes.

La base de données Copernicus permettra au Panama « de fournir des données et de partager des informations avec le reste de l’Amérique centrale et des Caraïbes », a ajouté le diplomate, lors d’une conférence de presse à laquelle a également participé le Haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères, Josep Borrell.

« Le Panama n’est pas seulement une plaque tournante de l’aviation, il sera aussi [polo] technologie avec des implémentations basées sur Copernicus dans la région », a déclaré Borrell.

« Il s’agit d’une initiative d’une ampleur extraordinaire, avec des avantages sans précédent pour la région, notamment la gestion de l’environnement et une réponse rapide aux catastrophes naturelles », a déclaré Erika Mouynes.

L’Amérique centrale est l’une des régions du monde les plus vulnérables aux impacts du changement climatique, principalement en raison de sécheresses prolongées et de précipitations excessives ces dernières années dans des pays comme le Honduras, le Nicaragua et le Guatemala.

Copernicus a analysé la planète grâce à un réseau de plus de 30 satellites de l’Union européenne. Il est coordonné et géré par la Commission européenne et mis en œuvre en partenariat avec les États membres et l’Agence spatiale européenne, entre autres agences.

Le programme recueille des données dans des domaines tels que la gestion des terres, l’environnement marin, l’atmosphère, les interventions d’urgence, la sécurité et les changements climatiques.

En mars, Copernicus a été utilisé pour détecter une « diminution de la qualité de l’air » sur de vastes zones du Portugal, de l’Espagne et de la France en raison du passage d’un grand nuage de poussière du désert du Sahara depuis l’Afrique du Nord.

En janvier, le service a produit des images depuis l’espace pour évaluer l’étendue des dégâts aux Tonga, suite à l’éruption du volcan HungaTonga Hunga Ha’apai et à un tsunami d’une vague de 15 mètres, au cours duquel plusieurs îles de l’archipel du Pacifique ont été détruites.

Lire aussi : Le Panama demande le soutien de l’UE pour sortir de la liste des paradis fiscaux

News by the Minute nominé pour les Marketeer Awards

QUE Nouvelles par minute fait partie des nominés pour l’édition 2022 Prix ​​du marketeurdans la catégorie médias numériques. Le vote dure jusqu’au 31 mai.

Pour nous aider à gagner, il vous suffit d’accéder au site de l’initiative hébergé par le magazine Commerçanten cliquant iciet continuez en remplissant le formulaire, en sélectionnant Nouvelles par minute dans la catégorie médias numériques puis formaliser le vote. Merci pour votre préférence !