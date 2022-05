Servette – Saint-Gall : la Suisse orientale poursuit son envolée

En hiver, tout indique la bataille de relégation de Saint-Gall. Désormais, l’équipe de Peter Zeidler est à portée de main des Young Boys. Une place en Coupe d’Europe, que le FCSG aurait pu obtenir le 15 mai avec une victoire en coupe, est désormais également accessible via la Super League.

A Genève, le FC Saint-Gall n’a pas montré la forme brillante qu’il a montrée cette année. C’est plus du combat que de l’art. S’il n’avait pas été emporté par la vague de succès, il aurait peut-être quitté le Stade de Genève sans points. Mais de nos jours, il y en a presque toujours un pour Saint-Gall. Cette fois Betim Fazliji. À la 68e minute, le joueur de 22 ans a marqué un magnifique but d’environ 20 mètres dans la lucarne pour porter le score à 1-0.

C’était un but qui venait presque de nulle part. Car malgré le génie de Fazliji entre une belle entame au quart d’heure et le 2-0 du remplaçant Christopher Lungoyi à la 88e minute, Saint-Gall n’a quasiment rien à offrir. Le gardien de Lawrence Ati Zigi a été au centre de l’attention la plupart du temps. Et juste au moment où il aurait pu être sans défense, le poteau l’a sauvé du coup franc de Kastriot Imeri à la 33e minute.

Alors qu’un mois de mai ensoleillé attend Saint-Gall, Servette ne peut rien attendre de plus de cette saison. Après leur troisième défaite consécutive, l’équipe d’Alain Geiger était dans le no man’s land.