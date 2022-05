Joël Embiid va demander un changement de nationalité pour jouer avec l’équipe de France

Joël Embid, Centre des Philadelphia 76ers, il souhaite jouer avec l’équipe de France de basket et a engagé le processus de changement de nationalité, selon ‘RMC Sports’.

Le joueur entre dans les séries éliminatoires de la NBA, même s’il manquera le premier match de la match nul contre Miami Heat pour les fractures orbitaires et les commotions cérébrales mineures subies par les Raptors.

« Je sais que vous avez personnellement initié procédure de nationalisation et que plus tard il voulait pouvoir jouer avec la France. Donc, on ne met pas la voiture devant les boeufs et on espère que cette procédure aboutira », a déclaré Boris Diaw, entraîneur adjoint de la France.

Selon les règles de la FIBA, chaque sélection ne peut avoir qu’un seul joueur nationalisé, ce que l’équipe de France remplira. De plus, pour demander un changement de citoyenneté, vous devez avoir relations avec le pays que vous voulez jouer. Cela sera également rempli par le joueur car il a de la famille en France. En revanche, il n’a jamais disputé de match officiel avec le Cameroun, son pays d’origine.

Actuellement, Embiid est l’un des meilleurs joueurs de la NBA et est candidat à gagner le MVP. Il a récolté en moyenne 26,2 points et 11,3 rebonds en séries éliminatoires. L’équipe de France est l’une des plus effrayantes de la scène, non seulement en Europe mais dans le monde, en raison de ses prouesses. le nombre d’étoiles dans la rangée parce que beaucoup de jouer dans la NBA.

L’intérêt de la France à jouer au centre des sixers pour son équipe nationale n’est pas nouveau, mais maintenant il peut être réalisé. Si cela se produit, l’équipe de France de basket s’unira Rudy Gobert avec Embiid devenir l’un des grands favoris pour l’or du jeu Paris 2024.