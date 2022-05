Quand j’ai reçu l’appel de Ferrari pour la première fois, c’était comme un rêve devenu réalité – F1sport.cz

Alors que son frère aîné se bat pour le titre de Formule 1 avec Ferrari, Arthur tente de gagner sa place en Formule 3, où il court pour Prema depuis une deuxième année. Bien qu’il n’aime pas entendre parler d’une relation avec Charles, la vérité est qu’il n’a commencé sa carrière dans le sport automobile qu’après que Charles soit devenu pilote de F1. Jusque-là, le jeune Monačan n’avait pas les moyens financiers suffisants pour courir.

« Par rapport à d’autres pilotes, j’ai commencé à courir relativement tard. Pour ce qui est des compétitions internationales et des courses tout au long de la saison, je n’ai participé qu’en 2018 à la F4 française. Auparavant, je pilotais des karts ou des simulateurs parfois juste pour le plaisir. Jusqu’à maintenant que, en tant que famille, nous n’avons pas assez d’argent pour cela. »

Il a terminé cinquième au classement général du Championnat de France F4 et en 2019 transféré à la F4 allemande. Là, il a remporté la troisième place du championnat, quand il a remporté une victoire. Début 2020, comme son frère, il fait partie de la Ferrari Equestrian Academy quatre ans plus tôt.

« Faire partie de la Ferrari Equestrian Academy est une bonne chose. Quand ils m’ont appelé pour la première fois, c’était comme un rêve pour moi. C’est une grande équipe avec beaucoup d’avantages. Ils sont comme une famille, ils me soutiennent beaucoup sur et en dehors de la piste pour améliorer mes performances. »

LLeclerc n’a pas bien réussi en F3, mais il a reconnu ses propres lacunes et, au cours de l’hiver, il a travaillé dessus en Formule régionale Asie.

Comme le veut la coutume des pilotes Ferrari, il a également commencé à courir pour l’écurie Prema. En 2020, il s’est concentré sur le Championnat d’Europe de Formule Régionale, où il a terminé deuxième au général. Pour 2021, Prema suit également une étape logique vers la Formule 3 FIA. Mais qui s’attend à faire ici la même chose que son frère, qui a remporté le titre lors de sa première saison dans le même championnat, toujours sous le nom de GP3, sera déçu. . . Arthur n’a réussi à gagner que deux fois cette saison et a terminé dixième du championnat. Lui-même considérait que sa première saison en F3 n’était pas très bonne.

« Je n’étais pas très content de la saison dernière. C’était ma première année dans cette série, donc j’ai acquis de l’expérience. Ce n’était pas la meilleure année de ma vie, mais j’ai beaucoup appris et je me suis amélioré. J’ai remporté le championnat en Asie cette année et j’ai plutôt bien commencé la F3 cette année. Je pense donc que ce fut une bonne expérience l’an dernier. »

Après le fiasco de l’année dernière, Arthur était clair sur les domaines dans lesquels il devait s’améliorer et sur ce qu’il devait faire pour se battre avec les meilleurs. « Je veux améliorer ma régularité, ma qualification et mes performances en un tour. C’est l’objectif principal. C’est donc quelque chose sur lequel je me suis concentré aux Championnats d’Asie, et ce que j’ai fait là-bas. Maintenant, nous devons nous concentrer et faire de même en Formule 3. » «

Arthur n’a pas chômé même en hiver et s’est rendu au Moyen-Orient pour participer au championnat régional de Formule Asie, où il est devenu le champion.

« Nous avons décidé en fin de saison dernière car nous devons travailler la régularité et la performance sur un tour. Et il est vraiment difficile d’améliorer la cohérence lorsque vous ne faites que tester. La meilleure façon de le faire est de courir en hiver et le championnat de haut niveau est la formule régionale asiatique. Alors je l’ai fait dans ce but. »

Il considère d’ailleurs ce titre comme le plus grand succès de sa carrière. « Beaucoup de bons pilotes y concourent. Beaucoup d’entre eux courent aussi en Europe et aussi en FIA F3. Donc, le niveau du championnat est très élevé. Je suis très content là-bas de ma régularité, de mes performances sur un tour et, en fait, globalement de ce que j’ai faire toute la saison. Je pense donc que c’est la chose dont je suis le plus fier. »

Un pilier important dans la course au titre est pour Arthur et son équipe Prema, où il travaille pour la troisième saison consécutive. « C’est incroyable parce qu’il y a toujours les mêmes personnes, les mêmes ingénieurs et mécaniciens, qui aident beaucoup. Ils ont été très bons, ils ont gagné, et c’est ce que je veux. Ils ont une mentalité de gagnant, ils essaient dur, ce qui est un gros avantage. »

Arthur détient actuellement la deuxième place du championnat

Le frère aîné d’Arthur, Charles, a piloté en GP3 (maintenant en F3) et en Formule 2 en 2016 et 2017 et a été champion des deux séries. Alors la question se pose, a-t-il donné des conseils à sa sœur.

« Non. La voiture a beaucoup changé depuis. J’ai donc travaillé principalement avec les ingénieurs et l’équipe, ou en dehors de la piste avec l’académie de course Ferrari. Il était également difficile de m’aider car il était très occupé en Formule 1. Donc il ne m’a pas conseillé, c’est le travail de mon équipe, des ingénieurs et de l’académie de course Ferrari. »

Quels sont donc les objectifs d’Arthur cette saison ? « Nous voulons nous concentrer sur les objectifs dont j’ai parlé, puis continuer à faire ce que nous faisons. Alors soyez cohérent, essayez d’obtenir de bons résultats en qualifications, puis gagnez.

Arthur a effectué deux week-ends de course en Formule 3 jusqu’à présent cette année. Il a remporté la deuxième place lors de la première course principale à Bahreïn. Mais à Imola, il n’a pas réussi à répéter le podium. Néanmoins, il détient actuellement la deuxième place du championnat derrière Victor Martins.