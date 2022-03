Le mystère de Denise Herrmann : fin de carrière ou Coupe du monde à domicile ? – Actualités sportives sur le hockey sur glace, les sports d’hiver et plus encore

Depuis que Denise Herrmann a remporté l’or en biathlon aux Jeux olympiques, les choses se passent comme sur des roulettes pour les Saxons. Maintenant, le joueur de 33 ans attend avec impatience la finale de la Coupe du monde à Oslo. Mais qu’est-ce qui vient après ?

Erik Lesser embrasse Franziska Preuss et se réjouit de son dernier podium de relais en tant que biathlète. En simple mixte, le duo allemand a terminé troisième à Otepää derrière la Norvège et la Suède.

« C’est une très bonne conclusion », a déclaré Lesser à ARD. Le joueur de 33 ans mettra fin à sa carrière sportive après la finale de la Coupe du monde à Oslo, qui débutera jeudi.

Denise Herrmann a jusqu’à présent évité de telles déclarations concrètes sur son avenir. Lui aussi rayonnait, bien que son prochain podium lors de l’avant-dernière Coupe du monde d’hiver n’ait pas eu lieu. Au lendemain de son gala de biathlon avec la deuxième place au départ groupé, le champion olympique s’est une nouvelle fois pleinement satisfait de sa prestation de dernier coureur du relais mixte dimanche. Pour la première fois cette saison, le joueur de 33 ans a réussi sans réserve dans la compétition de relais. « C’est un sentiment cool », a-t-il déclaré.

Avec Roman Rees, Benedikt Doll et Vanessa Voigt, Saxon est quatrième derrière les champions olympiques de Norvège, de Suède et de France. Après six tours de réserve, le quatuor allemand traînait à 1:53,7 minutes des leaders après avoir parcouru une distance de 30 kilomètres. Principalement parce que le starter Rees a eu du mal sur le champ de tir. « Bien sûr, nous préférons être sur le podium que hors du podium », a déclaré Herrmann. Maintenant, il attend avec impatience la course finale en Norvège : « Je sais que les fans deviennent fous, je suis ravi de voir ce qu’Oslo a à offrir. »

Le retour de Herrmann dans le sport de compétition ouvert

Le chasseur de ski est en paix avec lui-même. « En ce moment, je profite de chaque course, mais les vacances me manquent aussi », a-t-il déclaré après avoir terminé deuxième samedi derrière la Suédoise Elvira berg. Qu’il revienne à l’usine de sports de compétition après les vacances semble ouvert pour le moment.

Lire aussi

Biathlon à Otepää en direct Vous pouvez donc regarder le relais de biathlon en Estonie en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui

En Estonie, son fiancé Thomas Wick, ancien skieur de fond, est à ses côtés. Cinq bonnes semaines après sa victoire dans la course individuelle aux Jeux olympiques d’hiver en Chine, le natif de Ruhpolding profite de la vie – aussi parce que ses projets à Pékin sont réussis à 100 %. « Je suis plus détendu qu’au début de la saison. Je m’amuse », a-t-il déclaré après son quatrième podium en Coupe du monde cet hiver. L’ancien skieur de fond se remémore ses saisons capricieuses, au cours desquelles il avait tout battu à son rêve des Olympiques. « C’est mon objectif principal », a-t-il répété.

Avec sa petite amie, il a construit une maison à Ruhpolding, en Bavière. À un moment donné, les enfants ont dû gambader dans le parc là-bas. Il n’est donc pas tout à fait impossible que le meilleur biathlète allemand actuel mette fin à sa carrière et sacrifie le prochain championnat du monde à l’Oberhof l’année prochaine.

Voigt sur le podium pour la première fois au sprint

Cela pourrait devenir encore plus difficile pour l’équipe nationale allemande de biathlon à l’avenir. Cela semblera encore plus difficile pour les femmes après le départ de Herrmann – Franziska Preuss (28 ans) et Vanessa Voigt (24 ans) semblent être les deux seules chasseuses de ski de l’équipe actuelle qui peuvent rivaliser avec les leaders mondiaux absolus. Le duo a terminé le départ groupé d’Otepää aux cinquième et sixième places, Vanessa Voigt réussissant auparavant à monter sur le podium à la deuxième place dans un sprint pour la première fois de sa carrière.

Chez les hommes, trois anciens champions du monde de relais Arnd Peiffer, Simon Schempp et plus récemment Lesser ont annoncé leur retraite dans un peu plus d’un an. Après la faillite des Jeux olympiques, le skieur allemand était également en forme en Estonie : Doll a terminé troisième du sprint lorsque Quentin Fillon Maillet l’a emporté. Le champion olympique de double français a remporté la Coupe du monde au général tôt et pour la première fois. « Faire les deux en une saison est incroyable. Je ne m’y attendais pas », a-t-il déclaré.