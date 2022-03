Top 10 des podcasts les plus écoutés sur Spotify Espagne cette semaine, le 13 mars

Bien qu’il y ait beaucoup de débats sur les origines des podcasts et les premiers de l’histoire, il ne fait aucun doute que l’émergence de plateformes de streaming telles que Spotify a accru la popularité de ce format.

Comme les mots « rayon »il s’agit d’un produit audio représentant une série épisodique disponible pour l’écoute lorsque l’utilisateur le souhaite. Le mot est officiellement né en 2004lorsqu’ils sont combinés Ipod et diffuser.

Qu’il s’agisse de santé, de sport, de politique, de culture ou de divertissement, ce format retrouve également sa notoriété auprès du public espagnol, même si tous les genres ne bénéficient pas du même accueil.

Des thèmes criminels et même sociaux, Voici une liste des podcasts les plus populaires en Espagne ce dimanche 13 mars.

1. quatrième millénaire

Andrea Compton et Lalachus ouvrent les micros de leur Fourth Millennium. Avec des invités fantastiques, cette salle de son (qui ne peut être vue que sur Spotify !) vous transportera dans votre enfance et votre jeunesse à travers la musique, les films, les magazines, les jeux…

2. Projet sauvage

CHAQUE MARDI ET JEUDI NOUVEL ÉPISODE. Bienvenue sur THE WILD PROJECT, le podcast de Jordi Wild. Actualités, sports, conférences d’invités les plus intéressantes, science, anecdotes et curiosités, débat, philosophie, psychologie, mystère, terreur… et bien plus encore. Chaque semaine parle clairement et sans crainte du monde qui nous entoure. Ne manquez pas!

3. Si les voix reviennent

ngel Martín discute avec des personnalités populaires de leurs problèmes de santé mentale et de la façon dont elles les traitent ou les traitent à l’avenir. Le podcast né à la suite de la publication du livre « Au cas où les voix reviendraient » dans lequel ngel Martín décrit un processus qui l’a amené à être soigné pendant deux semaines dans un service psychiatrique d’un hôpital. https://www.planetadelibros.com/libro-por-si-las-voces-vueltan/338928

4. étirement des gencives

Présenté par Carolina Iglesias et Victoria Martin

5. Base

La Base, podcast d’actualité politique du lundi au jeudi avec Pablo Iglesias en Público. Rendez-le possible sur https://www.publico.es/subscriptions

6. personne ne sait rien

Andreu Buenafuente et Berto Romero se sont assis face à face, micro après micro, et ont improvisé. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer? L’humour de ces deux génies est de l’or à vos oreilles. Ouvre bien car, au fond, personne ne sait rien. En direct sur Cadena Ser le samedi à 12h00 et à tout moment si vous êtes abonné.

7. Nouvelles du matin Angel Martin

Newsletter quotidienne du matin conçue pour vous faire gagner du temps et vous aider à démarrer le plus tôt possible

8. Trouvez votre vitaminé, par Marian Rojas Estape

Des podcasts où Marian Rojas Estapé vous raconte et explique des problèmes spécifiques de l’esprit, du comportement ou du monde émotionnel. Découvrez-en plus sur le sujet dans le nouveau livre « Find your vitamin people ». Maintenant disponible. Crédits : Scénario et voix off : Marian Rojas Estapé Production : Editorial Espasa Directions : Sergio García Jáñez Enregistrements : Margot Martín Édition : Sunne de Nación Podcast

9. Aujourd’hui au PAYS

Dans ce podcast EL PAIS quotidien, nous vous racontons les faits et comment nous les racontons. Une nouvelle façon de profiter du journal et de ses journalistes, avec des histoires chaque jour. Présenté par Ana Fuentes et Iñigo Domínguez.

dix. comprendre votre esprit

Bien sûr, vous disposez de 20 minutes tout au long de la journée. Pensez-y. Il peut s’agir d’un trajet que vous effectuez en transports en commun, en voiture ou à pied. Peut-être pendant la cuisson ou avant de se coucher. Choisissez un moment et nous vous promettons de vous aider à mieux VOUS et EUX comprendre. Understanding Your Mind est un podcast de psychologie qui, de manière ludique, vous explique comment fonctionne notre esprit. Avec les voix de Molo Cebrián -podcaster et étudiant en psychologie-, Luis Muiño -Psychologue et l’un des diffuseurs les plus célèbres de ce sujet en Espagne- et Mónica González -Coach et professeur d’université-. Si vous souhaitez nous laisser un message pour suggérer un sujet, vous pouvez le faire depuis notre site Web :understandtumente.info.

liste complète

Spotify avoir une liste à partir de Les 100 podcasts les plus écoutés en espagnol que vous pouvez également analyser, explorer un par un dans 18 catégories différentes comme: Top podcasts, Top épisodes, Arts, Affaires, Comédie, Éducation, Fiction, Santé et bien-être, Histoire, Loisirs, Musique, Actualités, Religion et spiritualité, Science, Société et culture, Sports, Technologie, True Evil et Télévision et cinéma.

De même, cette page Web vous permet de découvrir les préférences non seulement des Mexicains, mais aussi des 25 autres pays, dont l’Argentine, l’Espagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, le Chili et plus encoreafin que vous puissiez trouver plus de productions qui vous intéressent.

Réveil Spotify

né en 2006La société suédoise a officiellement démarré ses activités en Europe le 7 octobre 2008 et s’est progressivement implantée dans le monde entier, actuellement dans 187 pays et propose la musique de plus de sept millions d’artistes.

Aujourd’hui, la plateforme de streaming a accords avec des maisons de disques telles que Universal Music, Sony Music, EMI Music, Hollywood Records, Interscope Records, Warner Musicentre autres.

En matière de podcasts, Spotify a annoncé en novembre 2020 le rachat et l’acquisition d’une plateforme de publicité et de podcasts Mégaphone pour 235 millions de dollars, qui sont utilisés pour la monétisation audio.

Selon les chiffres publiés par Spotify, en 2019, il comptait 217 millions d’abonnés, qui en 2020 sont passés à 345 millions et que en 2021, malgré la pandémie, ils atteignent 365 millions d’abonnésoù environ 50% sont des clients payants.

En tant que modèle, Spotify a soulevé rémunérer les artistes de votre catalogue un prix fixe par chanson ou album vendu et prévoit une redevance basée sur le nombre d’artistes joués au prorata du nombre total de chansons diffusées, contrairement à ses concurrents qui paient les ventes physiques ou les téléchargements.

Par ailleurs, 70% de votre revenu total ils vont aux détenteurs de droits d’auteur, principalement des maisons de disques, qui paient ensuite les artistes en vertu de leurs contrats respectifs.

Il convient de noter qu’actuellement, tout le monde peut profiter Service gratuit Spotifytant que vous êtes prêt à faire de la publicité et avec des restrictions comme ne pas manquer certaines chansons.

