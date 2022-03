Macron, « la France fera tout son possible par la médiation » – Monde

« La France est déterminée à tout mettre en œuvre pour poursuivre les efforts de médiation« C’est ce qu’a déclaré le président de la France, Emmanuel Macron, à l’issue d’une rencontre avec son partenaire ukrainien Volodymyr Zelensky. Macron a rendu hommage à la « tête froide » de l’Ukraine malgré la pression à ses frontières en ce temps de crise.

Le président français, poursuivant son marathon diplomatique, a ensuite déclaré avoir reçu à la fois de lui et du président russe Vladimir Poutine, rencontré hier au Kremlin, engagement à poursuivre le dialogue pour mettre en œuvre l’accord de Minsk et ainsi résoudre la crise. Le président français Emmanuel Macron, en route pour Kiev pour rencontrer le président Volodymyr Zelensky, a affirmé avoir obtenu de Poutine « que il n’y aura pas d’escalade« en crise avec l’Ukraine.

Mais le Kremlin s’est retenu. question de garantie de sécurité les demandes de Moscou à l’Ouest n’ont pas été reçues

réponse satisfaisante et donc le problème « rester ouvert à la Russie et rester important aussi ». C’est ce qu’a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Les yeux sont désormais tournés vers la rencontre tripartite Allemagne-France-Pologne à Berlin.

L’ambassade britannique à Moscou a confirmé que la ministre britannique des Affaires étrangères Liz charpente planifier de prendre soin de dieu entretien avec son homologue russe, Serghiei Lavrov et que des négociations sont prévues à Moscou le 10 février : rapporte Tass.

ministre des Affaires étrangères Luigi Di Maioa déclaré à la commission mixte des affaires étrangères et de la défense que « la crise ukrainienne est au centre de l’agenda européen et international du gouvernement. Nous travaillons pour éviter le risque inquiétant d’escalade militaire. Cela s’ajoutera aux conséquences déjà graves – en termes humanitaires, géopolitiques et économiques – du conflit qui se déroule depuis près d’une décennie à la frontière européenne, à seulement deux mille kilomètres de Trieste. Le conflit, qui depuis 2014 a fait 15 000 victimes, dont des militaires, des combattants et des civils ; un million et demi de personnes déplacées en Ukraine et 500 000 en Russie ».

« Ce L’OTAN ne peut certainement pas abandonner le principe de la « porte ouverte » et des engagements envers Kiev et Tbilissi ont été pris en 2008 lors du sommet de Bucarest, permettant l’inclusion future de l’Ukraine et de la Géorgie. Cependant, nous savons qu’il s’agit d’une ‘ligne rouge’ pour Moscou », ajoute Di Maio. » D’autre part – a-t-il ajouté – la voie des réformes internes que Kiev doit mettre en œuvre pour se rapprocher des standards de l’OTAN est encore incomplète ».

« Nous interagissons constamment avec nos partenaires pour définir un un ensemble de mesures durables, graduelles et proportionnées« , a-t-il déterminé. » Nous travaillons en Europe sur un système de sanctions possibles de nature et d’intensité variables, qui repose sur l’efficacité et la rigueur à signaler à Moscou les coûts et les conséquences extrêmement élevés qu’aura un attentat « et cela » directement liés à des faits concrets et développements objectifs sur le terrain. « .