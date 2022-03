Ferdinand Karel: le fils de Marie-Thérèse provoque les frères, mais il est supérieur d’une manière

La femme la plus dangereuse d’Europe. Napoléon a également averti la fille de Marie-Thérèse

Mais si la naissance du fils du couple royal était une excellente nouvelle pour l’empire des Habsbourg dans son ensemble, ce n’était plus une victoire pour les garçons eux-mêmes. Dès leur naissance, de hautes exigences leur ont été imposées, concernant leur préparation à la prochaine prise de pouvoir sur le trône. Des cinq fils de Marie-Thérèse, seuls les deux plus jeunes, Ferdinand Karel et Maximilien François, ont pu profiter d’une enfance plus libre et insouciante.

Cependant, en même temps, ils n’ont jamais apporté une contribution significative à l’histoire européenne – cette position était réservée à leurs frères aînés. Néanmoins, Ferdinand Karel a accompli quelque chose dans sa vie que seuls ses frères aînés envieraient.

mère amant

Le quatrième fils et quatorzième enfant de la célèbre reine est né en 1754. En raison de sa position dans la lignée des héritiers du trône, son éducation et son éducation étaient beaucoup plus détendues que celles de ses frères aînés. Personne ne s’attendait à ce que le sort des Habsbourg soit si cruel que trois fils mourraient et que l’empire des Habsbourg devrait être repris par le quatrième. Ainsi, Ferdinand Karel n’avait pas besoin d’être chargé de tâches qui auraient dû être assumées par le prochain souverain. De plus, il était clair que l’État au sein de la monarchie, qui lui serait attribué à l’âge adulte, ne serait pas l’un des plus grands, alors Ferdinand Karel a vécu dès son plus jeune âge avec la perspective d’un avenir paisible sans trop de soucis.

Parmi les frères et sœurs, ils sont les plus proches de leur jeune frère Maximilian. La position de benjamin dans la famille leur offrait d’autres victoires qu’une éducation plus libre. « Enfant, Ferdinand a pu tirer une affection particulière de sa mère Marie-Thérèse », se souvient le site Internet de la crypte des Capucins de Vienne, où sont enterrés des membres de la famille royale au pouvoir des Habsbourg.

Réserve marié

Cependant, même les grands honneurs qu’il a eus avec sa mère n’ont pas empêché Ferdinand de devenir une figure de sa politique matrimoniale. Comme ses autres frères et sœurs (à l’exception de sœur Maria Kristina), Maria Theresa a arrangé son mariage lorsqu’elle était enfant et d’autres options pour une future épouse étaient impossibles. L’épouse de Ferdinand Karl deviendra la princesse Marie Béatrice d’Este de Modène, créant ainsi une ligne de touche de la famille Habsbourg Autriche-Este.

Joseph II, il l’a attrapé de toutes parts. Il doit épouser une femme qui le dégoûte

Comme Ferdinand Karel a vécu avec la perspective de ce mariage dès son plus jeune âge, contrairement à certaines sœurs aînées qui n’étaient pas satisfaites du marié choisi, il s’est identifié au choix de la mariée. Cependant, il a fini par essayer le rôle du marié à plusieurs reprises. « Quand elle avait quatorze et quinze ans, elle représenta ses futures sœurs, Marie Caroline et Mary Amalia, au mariage à Vienne. Toujours en 1770, lorsque Marie-Antoinette, alors âgée de quatorze ans, épousa l’héritier du trône de France, et le mariage a eu lieu à nouveau au nom de Ferdinand, 16 ans, qui a agi en tant qu’agent », indique le site Internet de la Crypte des Capucins.

« Sharply » Ferdinand se dirigea vers l’autel un an plus tard. Sa fiancée Marie Béatrice d’Este s’est avérée être un excellent choix. Dans son mariage avec elle, Ferdinand a gagné quelque chose que seuls ses frères aînés pouvaient lui envier. D’un autre côté, il n’a peut-être pas la perspective, en tant que mari de la princesse Modène, de rebattre les cartes politiques de l’Europe ou de devenir un dirigeant de premier plan. Cependant, elle mène une vie conjugale et familiale tranquille, heureuse et satisfaite, ce qui, dans la plupart des cas, ne peut être dit de son frère et de sa sœur aînés.

Favori, mais faible

Après le mariage, Ferdinand et sa femme ont déménagé à Milan. Cependant, la ville était contrôlée et contrôlée depuis Vienne, de sorte que le jeune archiduc n’avait rien à voir avec le soi-disant. Et il agit en conséquence. « Bien que sa mère Marie-Thérèse lui ait écrit à plusieurs reprises pour lui demander de se comporter avec dignité et de ne pas donner lieu à des critiques, un Ferdinand ennuyé continuait à mener une vie princière insouciante et se consacrait principalement à ses intérêts personnels, qui étaient principalement la chasse, la musique et bonne nourriture « , a déclaré le site Web de la tombe des Capucins.

Rien n’a changé même après la mort de Marie-Thérèse et le nouveau roi, le frère de Ferdinand, Joseph II, a donné à son frère cadet le contrôle de la Lombardie. Même au poste d’administrateur, Ferdinand n’avait pas beaucoup de pouvoir, car Joseph détenait un contrôle réel sur l’État, il n’a donc trouvé aucune raison de changer son comportement de quelque manière que ce soit.

Marie Kristina: la fille bien-aimée de Maria Terezia a une liaison avec sa belle-sœur

L’apparence imprudente de Ferdinand a immédiatement dégoûté son frère aîné Léopold, le grand-duc de Toscane. Bien qu’il ait également tendance à être jovial et à profiter pleinement de la beauté de la vie, contrairement à son jeune frère, il s’avère également être un dirigeant et un réformateur capable, de sorte que le comportement de son frère aîné est dégoûtant. Dans ses écrits secrets sur les actions des membres individuels de la famille, il devient très clair qu’il déteste son frère. « Ferdinand a agi faiblement à Milan. Il avait peu de sens et de talent, mais il avait une très haute opinion de lui-même. Il était cupide, grossier, n’écoutait pas les gens », se souvient Léopold.

Paradoxalement, cependant, les Lombards n’ont plus de rancune contre Ferdinand et sa femme, le couple étant très populaire pour ses œuvres caritatives.

Exil sans terre

Mais la Grande Révolution française de Ferdinand a marqué la fin de sa vie insouciante à Milan. Elle s’étendit rapidement aux frontières françaises, et les petites terres italiennes devinrent l’une des premières destinations de son expansion après l’arrivée au pouvoir de Napoléon. Ferdinand devait mener une armée contre l’armée de Napoléon. Après deux ans de guerre, ses troupes sont défaites à Montenotte et à Millesim par des troupes conduites par Napoléon.

Les Français ont rapidement conquis Milan et Ferdinand et sa famille ont dû fuir vers leur Autriche natale. Sa femme et ses descendants ont d’abord vécu dans la Nouvelle Ville de Vienne, et Ferdinand et son fils aîné dans le château du Belvédère à Vienne, puis Marie Béatrice d’Este ont organisé l’achat du palais familial à Vienne. Là, le couple et leurs huit descendants (neuf au total, mais l’un des enfants est décédé quand ils étaient jeunes) vivaient de l’argent laissé par le père de Ferdinand František těpán Lotrinský et du produit des terres achetées par le beau-père de Ferdinand.

Sous-estimé Léopold II. il a un charme caché, il est aussi ami avec sa femme et sa maîtresse

Bien que le roi de Modène soit décédé en 1803 et que Ferdinand ait hérité du duché de Modène de son défunt beau-père, il n’a repris le contrôle de son propre pays qu’à la fin de sa vie. Sa prise de Modène a été contrecarrée par le traité de paix de Prešpur entre Napoléon et le roi d’Autriche, neveu de Ferdinand François Ier, qui a complètement changé la répartition du pouvoir dans l’Italie actuelle.

Ferdinand Charles mourut en 1806 au palais de Vienne et fut enterré dans la crypte des Capucins. Après la défaite finale de Napoléon, Modène est revenue au fils de Ferdinand, François IV. Contrairement à son père, il s’est avéré être un maître des principes. Dans son pays, il a traité avec les forces révolutionnaires, les a vaincues militairement et a usurpé le pouvoir de Modène par sa propre mort.

Les enfants de Marie-Thérèse



Marie Alžbeta (1737-1740)

Marie-Anne (1738-1789)

Marie Karolina (1740-1741)

Yusuf II. (1741-1790)

Marie-Cristina (1742-1798)

Marie Alžběta (1743–1808)

Karel Josef (1745-1761)

Marie Amélie (1746–1804)

Léopold II. (1747-1792)

Marie Karolina (1748-1748)

Johanna Gabriela (1750-1762)

Marie Josefa (1751-1767)

Marie Karolina (1752-1814)

Ferdinand Karel (1754-1806)

Marie-Antoinette (1755-1793)

Maximilien Frantisek (1756-1801)