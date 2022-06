Le footballeur du PSG Gueye est soupçonné d’avoir refusé de monter à bord de l’avion à cause du numéro arc-en-ciel

Rouge Direct, qui lutte contre l’homophobie dans le sport, a demandé des explications aux clubs français et à la direction de la ligue. « L’homophobie n’est pas une opinion, c’est un crime », a prévenu l’organisation sur Twitter.

L’épreuve au numéro arc-en-ciel est apparue en tour de sélection de la Ligue française il y a un an. Comme l’a souligné le journal L’Équipe, Gueye n’a même pas commencé, officiellement en raison de problèmes digestifs. Or, selon les informations de l’agence AP et de la radio RMC, la raison serait le numéro arc-en-ciel inscrit sur le maillot.