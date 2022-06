Gasherbrum II, dont le nom signifie littéralement « belle montagne », est la treizième plus haute montagne de la planète à 8 035 mètres.

Trois grimpeurs de l’expédition nationale Expeditions Club ont vu le sommet dimanche : le Tchèque Martin Ksandr et Pavel Burda ainsi que le Slovaque Jozef Zajac.

Ils ont atteint le sommet dimanche après une randonnée de huit heures et demie depuis le dernier camp d’altitude. Leur voyage est compliqué par des vents forts et un terrain difficile.

« La pyramide supérieure est compliquée (dangereux, ndlr), pas d’amélioration et relativement technique à 8000 mètres. Sinon, bien sûr sans oxygène », ont déclaré les alpinistes sur la page Facebook de leur expédition.

Daš těrbová , le premier natif tchécoslovaque, a battu Gašerbrum II en 1988, avec un total de 22 Tchèques au sommet, lors de la montée de dimanche.

D’autre part, les efforts tchèques ont également été opposés ce week-end par le Muču Kiš du Pakistan, qui est la plus haute montagne odieuse légalement disponible au monde à 7 453 mètres, c’est pourquoi elle est parfois surnommée « Everest Today ».

Torture de Kiš

L’expression « disponible légalement » est très importante. A la frontière du Bhoutan et de la Chine, encore plusieurs dizaines de mètres plus haut Montagne, à un sommet que les gens n’ont pas escaladé, mais l’escalade est interdite pour des raisons religieuses. Ainsi, le monde de l’escalade reconnaît Muču Kiš comme le plus haut sommet jamais conquis.