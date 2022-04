Le dirigeant de droite expulsé du complexe sportif de Zidane

ILEric Zemmour, le candidat d’extrême droite à l’élection présidentielle de samedi en République française, a été expulsé du Z5, un complexe sportif créé par Zinedine Zidane, à Aix-En Provence, à quelques kilomètres de Marseille.

Selon le journal espagnol CommeLe politicien de 63 ans aurait joué au futsal avec certains de ses supporters dans le cadre de la campagne électorale, sans l’autorisation appropriée du frère de l’ancien entraîneur du Real Madrid, qui était responsable du lieu.

En apprenant ce qui s’était passé, le frère de l’ancien international français a ordonné à toutes les personnes présentes de quitter les lieux, ce qui a provoqué un mécontentement général, comme l’a supposé le dirigeant politique lui-même.

« Donc vous voyez, en France, il n’y a pas seulement une zone interdite, mais il y a aussi une zone interdite pour le football », a-t-il déclaré en quittant le Z5.

A lire aussi : « Zidane ? Nous avons Sherwood ». Des entreprises qui chutent pour des raisons incroyables

SALUT Nouvelles par minute fait partie des nominés pour l’édition 2022 Prix ​​du marketeurdans la catégorie médias numériques. Le vote dure jusqu’au 31 mai.

Pour nous aider à gagner, il vous suffit d’accéder au site de l’initiative hébergé par le magazine agent de commercialisationen cliquant iciet continuez en remplissant le formulaire, en sélectionnant Nouvelles par minute dans la catégorie médias numériques puis formaliser le vote. Merci pour votre préférence !

Soyez toujours le premier informé.

Sixième année consécutive Consumer Choice et Five Star Award for Online Press.

Téléchargez notre application gratuite.