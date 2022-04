Une loterie bienveillante qui distribue les ennuis

La Coupe du monde au Qatar a déjà commencé. Depuis hier, les fans de football de tous les continents donnent leur avis sur quel groupe est le plus difficile, quelle équipe est la plus touchée, celle qui en profite le plus, et ils projettent une réunion pour voir ce que sera le début de la partie. apportera. La Coupe du monde la plus chère et la plus magnifique de l’histoire.

En Argentine, il y a eu une coïncidence: la loterie organisée dans la ville de Doha, en principe, était de notre côté. élection Lionel Scaloni fera ses débuts contre l’Arabie saoudite, lors du premier match Groupe C, sera suivi du Mexique, dirigé par l’Argentin Gerardo Martino, et se terminera par le redoutable buteur polonais Robert Lewandowski. Arabie Saoudite, Mexique et Pologne : nous l’accepterons.

Le premier match de l’Argentine est le mardi 22 novembre à 19h (heure d’Argentine), au stade Lusail, tandis que le samedi 26 – à partir de 16h00 – ils affronteront le Mexique à Education City. Les phases finales des phases de poules auront lieu le mercredi 30, à partir également de 16h, avec la Pologne au stade de Lusail, d’une capacité de 80 000 spectateurs.

Inconvénients de l’Arabie Saouditequi disputera sa sixième Coupe du monde, sera le premier rendez-vous de ce type d’épreuve, mais cinquième de l’histoire, avec deux victoires pour l’Argentine et deux nuls. Avec le Mexique, qui disputera sa 17e Coupe du monde, il y a trois précédents : 6-3 à Montevideo en phase de groupes 1930 (3 à Stábile, 2 à Zumelz et Varallo), 2-1 à Leipzig en prolongation en deuxième demi-tour 2006 (Crespo et Maximiliano Rodríguez) et 3-1 à Johannesburg également en huitièmes de finale 2010 (Tevez x 2 et Higuain). Face à la Pologne, qui participera pour la neuvième fois à la Coupe du monde, l’Argentine a disputé un doublé : une défaite 3-2 à Stuttgart en phase de groupes 1974 (Heredia et Babington) et une victoire 2-0 au 2e tour 1978 à Rosario. (les deux buts Kempes) .

En termes de qualification, l’Argentine jouera en huitièmes de finale contre groupe D, qui domine en principe la France et le Danemark (et où pourrait se trouver le Pérou). Avec un fond frais défaite contre la France en huitièmes de finale de Russie 2018 et compte tenu du niveau de l’équipe championne du monde, désormais emmenée par Benzema, l’hypothèse d’un éventuel crossover suscite à elle seule des craintes.

Cependant, les principaux atouts se trouvent dans d’autres zones du tableau : l’Espagne, l’Allemagne, le Brésil, la Belgique, la Croatie, le Portugal et l’Uruguay. Il n’y aura des rencontres qu’à partir des demi-finales.

En présence de légendes du football comme le Brésilien Cafu, le Nigérian Jay Jay Okocha ou l’Allemand Lottar Mattheus, la cérémonie à Doha a fourni quelques indices sur ce qui pourrait arriver. la coupe du monde la plus bizarre, avec un stade et une ville construits spécialement pour l’événement. Au total, le Qatar a dépensé environ 200 milliards de dollars pour l’événement, soit près de vingt fois plus que le Brésil en 2014 (11 milliards) et la Russie 2018 (14 milliards).

Le match d’ouverture de ce championnat du monde du pétrole verra la participation du sélectionneur de l’Argentine : l’Equateur de Gustave Alfaro – qui a prononcé cette semaine un discours presque politique au stade de Guayaquil, au milieu des célébrations pour un quatrième classement historique pour le pays – affrontera le local, le Qatar, une équipe que presque personne ne connaissait vraiment, même si maintenant ils ne le font pas. Peu de gens montrent leur apparence physique. On verra.

Il est également important de voir comment se forment les trois groupes de note de bas de page : il reste à savoir qui participera aux éliminatoires entre le Costa Rica contre la Nouvelle-Zélande et le Pérou contre l’Australie ou les Émirats arabes unis et dans les éliminatoires européennes reportées. par la guerre en Ukraine (le Pays de Galles sera mesuré contre l’Ukraine ou l’Ecosse).

Pas comme un autre monde aucun groupe ne semble facile. Ils semblent tous parfaitement équilibrés. C’est curieux, mais dans un monde de plus en plus inégalitaire, la FIFA – inaperçue, évidemment – ​​apporte une certaine symétrie : les jetons de football de la planète sont très bien répartis. Peut-être que la zone « de la mort » est E : Espagne, Costa Rica ou Nouvelle-Zélande, Allemagne et Japon. Mais il y a d’autres groupes qui peuvent accepter cette qualification.

Tous les entraîneurs s’accordent sur un point : l’analyse n’a plus de sens désormais. Le tournoi est dans huit mois, et pendant ce temps, tout peut changer : certaines blessures, pauses ou préparations peuvent commencer à changer l’histoire. Chaque joueur et chaque fan le sait. C’est juste que parfois l’anxiété et les illusions rendent impossible de voir.

On peut faire un bon groupe

Lionel Scaloni *

Lionel Scaloni

Lorsqu’un groupe est décidé, nous créons un compte. Il y a une rude concurrence comme le Mexique, peut-être le plus connu à nos yeux, et deux inconnus en théorie : l’Arabie Saoudite, qui a un match nul sympa et très vertical, et la Pologne, qui a une tradition à la Coupe du monde, joueuses dans la cour des grands, qualifiées en playoffs battant la Suède se portent bien et peuvent aussi être un adversaire coriace.

nous respectons tout le monde, mais nous pensons logiquement que nous pouvons faire une bonne phase de groupes. Nous n’avons pas à être heureux ou quoi que ce soit, mais croyons en nous.

Je ne sais pas si un autre début est préférable. Ce cadeau est en cours. La seule chose qui peut être négative, c’est jouer avec l’Arabie saoudite, ils seront presque locaux: Ils sont à côté du Qatar et se jouent dans le plus grand stade.

Nous allons reprogrammer notre match amical avec le Mexique. Il a toujours dit au président (par Claudio Tapia) d’attendre le tirage au sort. Maintenant, nous allons commencer à réfléchir et à analyser les matchs amicaux préparatoires. Je pensais, heureusement, que je pourrais ont 26 convoqués et tout sera susceptible de changer : 15 pourront se rendre à la banque et être disponibles. Cela m’inquiète, dans la Copa América, nous en avions 28 et cinq éliminés, ce qui est une expérience négative.

J’espère que les supporters vivent le tirage au sort comme moi : l’esprit serein, au final il n’y a pas grand chose à faire. L’espoir est bon. J’espère que vous apprécierez la Coupe du monde. C’est du football, c’est un jeu, parfois le ballon rentre et parfois non. Espérons que ce sera avec l’Argentine jusqu’à la fin et qu’ils apprécient les joueurs qui jouent avec ce maillot. Ensemble, nous sommes plus forts.

*Entraîneur de l’équipe nationale argentine. Extraits de son allocution lors de la cérémonie à Doha.