Babi avait nommé Soros discrètement à cause de l’élection présidentielle. « Il vient avec Whatsapp »

L’ancien Premier ministre Andrej Babi (ANO) a de nouveau discrètement pointé du doigt le multimilliardaire George Soros, qui est bien connu comme partisan d’un certain nombre de grandes organisations à but non lucratif. Cette fois, Babi a partagé la fiction d’un site de divertissement anti-gouvernemental sur Facebook sans autre commentaire. Il s’agit d’une déclaration fictive accompagnant des photographies de la célèbre journaliste d’investigation Pavla Holcová. Selon le communiqué, il a été convenu avec George Soros comment contrecarrer la candidature de Babi à Castle.

« Si Babiš ose se présenter à la présidence, il a été convenu avec M. Soros que nous trouverons encore plus de fausses conneries une semaine avant les élections. Cela a pris du temps la dernière fois, M. Soros est très satisfait ! » Avec une déclaration ferme que l’image ironique « est à court de Whatsapp », Babi a partagé une déclaration fictive liée à un journaliste qui a publié des informations sur l’affaire Pandora Papers sur le site internet investigationace.cz avant les élections d’octobre, dans lesquelles Babi a également joué avec le offshore de la société.

L’image sarcastique provient de l’atelier de la page Facebook « Je suis horrifié », qui se présente comme un site Web de divertissement. Dans ses contributions, il a surtout critiqué les partis gouvernementaux, mais il n’a pas caché son approche pacifique du député Babi.

Babiš a ainsi de nouveau démontré que, selon lui, les financiers hongrois-américains tiraient les ficelles de la politique tchèque. Dans le même temps, en partageant ses contributions sur le sabotage de son éventuelle candidature à Castle, il ajoute à la spéculation quant à savoir s’il envisage de devenir le successeur du président Miloš Zeman.

Babiš a également indirectement accusé Holcová d’avoir tenté de manipuler la sélection du Conseil des députés en raison de la publication de l’affaire Pandora Papers, perdant ainsi sa victoire. Holcova a refusé.

« Babiš m’a appelé le meneur de son échec électoral. Il a eu l’occasion de commenter notre texte sur l’achat d’un château en France. Il ne l’a pas fait. Il ne nous a pas non plus écrit qu’il y avait une erreur dans le texte. » a écrit le journaliste sur Twitter. « Je l’ai remis aux avocats », a-t-il ajouté.

Je suis à cause d’un cas brutal sur le terrain. C’est pourquoi j’ai réagi avec retard.

Babi m’a appelé le coupable de son échec électoral. Il a eu l’occasion de commenter notre texte sur l’achat d’un château en France. Il ne l’a pas fait. Il ne nous a pas non plus écrit qu’il y avait une erreur dans le texte. Je l’ai remis à un avocat. pic.twitter.com/bKtvIvqcyb – Pavla Holcova (@pafak)

2 avril 2022

Au même moment, lors du débat préélectoral, le président de l’ANO a crié aux autres dirigeants, affirmant que son autre principal ennemi, l’homme d’affaires Zdeněk Bakala, était derrière tout cela.

Le site Web Investigace.cz a déclaré plus tard qu’en 2009, Babi avait obtenu l’aide de cabinets d’avocats français et panaméens de manière anonyme et avait secrètement fondé une société avec des administrateurs liés. Il aurait utilisé cette structure pour transférer 15 millions d’euros (plus tard 381 millions de couronnes) d’une de ses sociétés à une autre. Il s’est accordé un prêt, qu’il a utilisé pour acheter 16 propriétés françaises de luxe, dont le palais Bigaud, selon des journalistes. Selon eux, il pourrait s’agir de blanchiment d’argent.

Cependant, Babi nie cela et prétend qu’il y a 12 ans, il a fait un prêt correctement taxé. Cependant, a-t-il admis, même si la procédure à l’époque n’était pas adaptée à la politique, à cette époque, il n’était pas encore entré dans le monde de la politique.

L’ancien Premier ministre est maintenant apparemment après avoir subi une opération planifiée à l’hôpital. Il a déclaré à Radio Frekvence 1 que l’opération n’était pas liée à sa récente hospitalisation pour perte de conscience et occlusion intestinale partielle.