Le chef du ministère ukrainien des Affaires étrangères parle de la « stratégie » de l’Allemagne et de la France depuis l’année dernière | Nouvelles du monde

Kramatorsk. Autour de la gare après l’attaque à la roquette russe

Le chef de la diplomatie ukrainienne a accordé dimanche une interview à la chaîne de télévision américaine NBC News, dans laquelle il a parlé non seulement de la situation actuelle, mais aussi des relations passées de l’Ukraine avec l’Occident.

Dmytro Kuleba sur l’Ukraine dans l’OTAN : la France et l’Allemagne ont fait une erreur stratégique

En 2008, la France et l’Allemagne ont commis une erreur stratégique en résistant aux tentatives des États-Unis et d’autres alliés de faire entrer l’Ukraine dans l’OTAN. Nous payons maintenant pour cette erreur. Ce n’est pas l’Allemagne ou la France qui supporte le coût de cette erreur, mais l’Ukraine – dit Dmytro Kuleba. – Si nous étions membres de l’OTAN, cette guerre n’aurait pas eu lieu – at-il ajouté.

Le chancelier autrichien Karl Nehammer rencontrera Poutine à Moscou

Le ministre a été interrogé sur d’autres plans de la Russie, qui nommerait un nouveau général pour diriger l’invasion, que le Kremlin a qualifiée d' »opération militaire ». Ce général est Alexander Dvornikov, et des informations sur sa nomination au poste de commandant des opérations sont fournies par la BBC et des sources américaines. Dvornikov était auparavant l’un des commandants des opérations militaires en Syrie dirigées par la Russie. Kuleba a rappelé que le plan d’invasion initial avait échoué. « Maintenant, ils ont des plans différents, mais nous avons les nôtres », a-t-il dit, affirmant que la stratégie de l’Ukraine « est basée sur l’hypothèse que nous gagnerons cette guerre et libérerons notre territoire ».

La bataille dans le Donbass mettra fin à la guerre en Ukraine ? Hajdaj : Bataille clé

Guerre en Ukraine. Le pays prépare une attaque à l’est

L’invasion russe de l’Ukraine dure depuis 46 jours. Les troupes russes se sont retirées de la région de Kiev il y a quelques jours. Désormais, les observateurs et experts ukrainiens et occidentaux, ainsi que les cercles gouvernementaux, s’attendent à une attaque de la Russie dans l’est de l’Ukraine. Les autorités ukrainiennes ont ordonné aux habitants de la zone d’évacuer.

– Regret d’avoir quitté votre maison, votre terre et votre ferme – ce n’est pas un argument. L’argument est votre vie et votre santé. Je comprends que la tragédie de Kramatorsk a effrayé beaucoup de gens. Mais l’ennemi compte sur lui – il veut que vous ayez peur, que vous viviez dans la peur et que vous ne fuyiez pas – a déclaré dimanche la vice-première ministre ukrainienne Iryna Wereszczuk.

Vendredi, à la suite de la fusillade à la gare de Kramatorsk, 57 personnes ont été tuées et plus de 100 blessées – la partie ukrainienne a annoncé dimanche le nouveau bilan plus élevé.

Dmytro Kuleba a déclaré dimanche dans une interview à NBC qu’il serait « très difficile » de penser à des négociations avec la Russie après cet attentat, ainsi qu’après d’autres crimes commis par la Russie, notamment à Bucza.