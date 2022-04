Le dictateur russe Vladimir Poutine et le ministre de la Défense Sergueï Choïgou PHOTO : Profimedia

La Russie appelle toujours son invasion de l’Ukraine une « opération militaire spéciale », comme Vladimir Poutine appelle la guerre actuelle. Mais maintenant, la rhétorique a changé, assez radicalement. Selon la télévision d’État, après le naufrage du croiseur Moscou, la troisième guerre mondiale a commencé dans son intégralité. Dans le même temps, les médias russes fournissent toujours aux citoyens des reportages fictifs, dont la plupart sont réalisés au Kremlin.

Outre la fierté de la marine russe, l’armée de Poutine a perdu un autre agent de renseignement militaire de haut rang du GRU. Les deux reportages ont incité l’animateur de la chaîne de télévision Rossija 1 à dire aux téléspectateurs de la télévision publique que la guerre, que tout le monde redoute, a commencé.

Continuer à lire

Le nouveau FORUM Weekly donne le feu vert aux bases américaines en République tchèque et publie des comptes rendus au gouvernement précédent

lire les articles »

Olga Skabejevová selon le quotidien britannique Verre il a déclaré que « ce qui s’y est développé pourrait être appelé hardiment la troisième guerre mondiale » et a souligné que « c’est tout à fait certain ». Il a également déclaré que la Russie était désormais en guerre contre les infrastructures de l’OTAN, sinon contre l’OTAN elle-même.

La propagande dirigée par le Kremlin traverse actuellement une période difficile car il est si facile d’exposer ses mensonges. C’est pourquoi tous les médias russes, qui sont au moins en partie sous le contrôle du gouvernement, doivent aider.

Le commentateur militaire Dmitry Drozdenko, par exemple, a déclaré: « En fait, il y a une guerre à plusieurs niveaux à part entière avec l’Occident collectif. Et l’Occident se prépare depuis longtemps à la guerre. »

La modératrice Olesya Loseva du talk-show politique Vremya essaie de mentir au public en disant que l’Occident importe des milliards d’armes en Ukraine. Il a également affirmé que l’Ukraine avait suivi les ordres occidentaux en procédant à « des provocations plus sanglantes ».

Le président ukrainien a également évoqué la Troisième Guerre mondiale fin mars dans une interview à CNN, alors qu’il évoquait une éventuelle rencontre avec Vladimir Poutine. « Je suis prêt à traiter avec lui. J’ai été préparé au cours des deux dernières années. A mon avis, cette guerre ne peut pas être terminée sans négociations », a déclaré Volodymyr Zelensky. « Je pense qu’il faut utiliser n’importe quel format, n’importe quelle négociation possible, conversation possible avec Poutine. Mais si cette tentative échoue, cela signifiera une troisième guerre mondiale », a-t-il ajouté.

Skabeyeva de Rossiya 1 a poursuivi ses discours de propagande même après avoir parlé de la Seconde Guerre mondiale. Il a déclaré que le peuple ukrainien était très heureux de voir des soldats russes dans son pays. « Pour une raison quelconque, les Ukrainiens ordinaires eux-mêmes ne voient aucun génocide. Dans la région de Kharkiv, ils accueillent nos soldats comme de véritables libérateurs », a déclaré l’animateur de la télévision d’État russe.

Continuer à lire

FORUM Weekly Journalist près de Kiev: Destruction dans les endroits où la Russie est allée

lire les articles »

« Les gens amènent des tricolores russes dans les rues où se trouvent nos équipements militaires. A Kharkov, ils ne blâment pas l’armée russe pour le génocide, mais les forces armées ukrainiennes », a-t-il ajouté. Il crée toujours la version originale, ce que Vladimir Poutine a fait devant la nation. Le président russe ne cesse de dire aux citoyens que ses troupes sont en Ukraine pour « nier » le pays et de facto le sauver. Pour de nombreux soldats, ce fut une grande surprise lorsque des cocktails Molotov les attendirent au lieu de fleurs et que les critiques élogieuses furent remplacées par des protestations.

La propagande russe utilise autant que possible les médias d’État. Il peut y diffuser des photomontages, des vidéos manipulées et de fausses informations. Parmi ces derniers figuraient, par exemple, des informations selon lesquelles les troupes russes auraient détruit des chars et des véhicules blindés envoyés en Ukraine par la République tchèque. Cependant, selon le ministère de la Défense, l’équipement fonctionne exactement comme prévu.

Outre la propagande, le bureau de censure de Roskomnadzor est également très actif en Russie. Comme indiqué par le serveur iRozhlas.cz, La version russe en ligne du Moscow Times est bloquée. L’accès au site Internet du radiodiffuseur de service public français RFI a également été bloqué. Il a annoncé vendredi que le bureau de censure russe avait bloqué son site Web sans donner de détails sur sa décision.