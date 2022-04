Guerre Ukraine – Russie, dernières infos en direct | La Russie a osé pointer du doigt et menacer directement les États-Unis

mise à jour de la narration Voir la narration complète

Que guerre entre l’Ukraine et la Russie continue sur toi cinquante et unième jour après cela, il a commencé le 24 février et où L’Ukraine s’enorgueillit du naufrage du porte-avions russe par excellence comme le Moska . Des sources russes ont confirmé à la dernière minute que le navire avait coulé alors qu’il était en service avec lui, signifiant une « victoire » symbolique pour le peuple ukrainien.

Et cela fait plus que maintenir la tension dans la région. Surtout du Sud. A Odessa et Mariúpol où l’armée russe a de l’influence. Par ailleurs, la partie de l’armée qui se trouve au nord du pays et qui s’en retire est arrivée dans cette zone pour intensifier l’attaque. Mais cela est devenu coup dur pour la Russie.

Principalement parce que croiseur Neptune qui ont été utilisés pour attaquer les navires russes sont de fabrication ukrainienne mais sont basés sur un Conception du missile soviétique Kh-35bien que les performances aient été améliorées.

Lorsque Turquie suivre médiation entre Poutine et Zelensky. Il a continué à essayer de se rapprocher de la position parmi les leaders. Les événements de Bucha et Irpin « changent l’ambiance » qui se construit pour tenter de parvenir à un accord. Cela a créé une atmosphère négative du côté ukrainien. Malgré les déclarations divergentes de la Fédération de Russie à cet égard, cela a finalement eu un impact négatif sur le processus de négociation.

C’est pourquoi la Turquie continue de chercher à organiser une rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré à la chaîne d’information turque NTV. « Nous savons que les questions critiques seront décidées au niveau des dirigeants, nous allons donc essayer de rassembler les dirigeants », a-t-il déclaré.