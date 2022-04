L’Allemagne fournira plus d’un milliard d’euros d’aide militaire à l’Ukraine

Le gouvernement allemand a annoncé qu’il débloquerait plus d’un milliard d’euros d’aide militaire à l’Ukraine, mais sans préciser en quoi elle consiste, après que Kiev se soit plaint de ne pas recevoir d’armes lourdes de Berlin.

Ce montant est prévu dans le budget supplémentaire de l’exécutif pour cette année.

Au total, tous pays confondus, Berlin a décidé de porter son aide internationale dans le secteur de la défense « à deux milliards d’euros », dans le cadre de cette ligne budgétaire, « avec une large part prévue sous forme d’assistance militaire à l’Ukraine », a déclaré un porte-parole du gouvernement allemand, cité par l’agence de presse française AFP.

Le paquet de 2 milliards d’euros « ira principalement à l’Ukraine », confirmé sur le réseau social Twitter du ministère allemand des FinancesChristian Lindner.

L’argent devrait principalement servir à Kiev pour financer l’achat de matériel militaire.

Critique des autorités ukrainiennes

Le gouvernement allemand cherche ainsi à répondre aux critiques croissantes des autorités ukrainiennes, mais aussi de certains partenaires de l’Union européenne (UE), comme la Pologne et les États baltes, quant à leur manque de soutien en matière d’armements. L’Ukraine et même sa satisfaction à l’égard de Moscou.

Le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, a donc été la cible d’un assaut diplomatique cette semaine, lorsqu’il a vu sa proposition de se rendre à Kiev rejetée par les autorités ukrainiennes.

Ils reprochent au chef de l’Etat allemand et ancien ministre des Affaires étrangères, qui joue actuellement un rôle symbolique, d’avoir poursuivi des politiques pro-russes pendant des années.

Au lieu de Steinmeier, ils ont préféré recevoir la visite du chancelier Olaf Scholz, assortie de la promesse d’une livraison rapide d’armes lourdes, face à l’offensive russe imminente dans l’est du pays. par exemple, un char extrait de l’arsenal de l’armée allemande, craignant d’entrer dans une dangereuse spirale militaire avec la Russie.

Par conséquent, il a fait face au début d’une crise dans sa coalition gouvernementale, qui réunissait des écologistes et des libéraux, qui tous deux soutenaient de plus en plus l’envoi d’artillerie lourde en Ukraine et critiquaient ouvertement Scholz pour son manque de leadership.

