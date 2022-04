Guerre Ukraine – Russie, dernière minute en direct | Les États-Unis mettent en garde contre l’utilisation possible d’armes nucléaires

La Russie qualifie les détracteurs influents du Kremlin d' »agents étrangers »

La Russie se qualifie vendredi pour nouvelle personnalité influente et critiques avec le Kremlin comme « agents étrangers », au milieu d’une vague de répression depuis le début de leur offensive en Ukraine.

Ministère de la Justice de Russie ajouté neuf personnes à la liste qui a été jusqu’à présent 140 médias et personnalités.

« Agent étranger » est soumis à de nombreuses restrictions et procéduressous de sévères peines. Ils doivent notamment indiquer cette condition dans toutes leurs publications.

Parmi les personnes classées comme telles ce vendredi figurent « YouTubeur » Yuri Dudoun journaliste connu pour ses interviews et documentaires sur des sujets sensibles comme la répression stalinienne ou les dérives autoritaires en Russie.

Et caricaturiste, Sergueï Elkin, connu pour ses images moqueuses du gouvernement russe, il a également été ajouté à la liste des « agents étrangers », ainsi que politologue libérale influente, Ekaterina Schulmann.

Et le journaliste d’investigation Roman Dobrokhotov, créateur du média russe The Insider, et un Karen Chainian, militante des droits LGBTmaintenant aussi « agent étranger ».