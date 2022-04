Actualité du hockey sur glace : l’Allemagne remporte son deuxième essai en Coupe du monde contre la République tchèque | Nouvelles du hockey sur glace

L’équipe nationale allemande de hockey sur glace a remporté son deuxième match de préparation à la Coupe du monde. A Chomutov, l’équipe du sélectionneur national Toni Söderholm a remporté la deuxième confrontation avec la République tchèque, hôte, vendredi 2-0 (1-0, 0-0, 1-0).

La veille, il y avait 2:6 au même endroit, Söderholm a alors parlé de « leçons d’efficacité au niveau international ».

Quand ils se retrouvent vendredi, les choses vont beaucoup mieux du point de vue allemand. Daniel Schmölz des Ice Tigers de Nuremberg (six) a porté le score à 1-0 dès le début, Mirko Höfflin (ERC Ingolstadt) a pris la décision à la 59e minute avec un but vide. Le gardien Andreas Jenike des Iserlohn Roosters a gardé sa cage inviolée et a arrêté 29 tirs des Tchèques.

« Nous étions bien meilleurs dans les duels décisifs et avons joué plus clairement », a déclaré Söderholm. « La volonté de faire avancer le match et la participation aux duels étaient excellentes. » Par rapport au premier jeu, la « bonne progression » est reconnaissable.

Camp d’entraînement court à Rosenheim

Les matchs en République tchèque seront suivis d’un bref camp d’entraînement et de matches à Rosenheim (19-23 avril), Dresde (26-30 avril) et Schwenningen (5-8 mai). Ensuite, les joueurs nationaux des barrages de la Ligue allemande de hockey sur glace (DEL) et de la LNH doivent rejoindre l’équipe.

Lors de la Coupe du monde en Finlande (13-29 mai), l’Allemagne rencontrera le Canada, la Suisse, la Slovaquie, le Danemark, le Kazakhstan, l’Italie et la France au tour préliminaire.

