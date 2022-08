La testostérone favorise les comportements amicaux et agressifs – selon le contexte

« Nous montrons pour la première fois que la testostérone peut directement promouvoir un comportement prosocial non sexuel autre que l’agressivité chez le même individu », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Aubrey Kelly, professeur adjoint de psychologie à l’Université Emory. « C’est surprenant car nous pensons normalement à la testostérone comme une hormone qui entraîne le comportement sexuel et l’agression. Mais nous avons montré que selon le contexte social, elle peut avoir des effets plus subtils. »

Les chercheurs ont mené des expériences sur des gerbilles mongoles, des rongeurs connus pour former des partenaires permanents et élever leur progéniture ensemble. Si ces mâles peuvent se montrer agressifs dans la défense de leur territoire et parfois lors de l’accouplement, ils peuvent aussi faire des câlins une fois la femelle gestante et ainsi protéger ses petits.

Dans l’expérience, les chercheurs ont d’abord présenté une gerbille mâle à une femelle, et après que les animaux se soient accouplés et que la femelle soit tombée enceinte, ils ont injecté la testostérone du mâle dans l’espoir qu’une augmentation aiguë des niveaux de testostérone modérerait son comportement de câlin. « Au lieu de cela, nous avons été surpris de constater que les gerbilles mâles étaient encore plus affectueuses et amicales avec leurs compagnons, ce qui en faisait un super compagnon », a déclaré le professeur Kelly.

Dans une expérience ultérieure, réalisée à une semaine d’intervalle, la femelle a été retirée de la cage et présentée à un mâle inconnu. « Habituellement, les mâles chassent ou essaient d’éviter les autres mâles qui entrent dans la cage. En revanche, les hommes domestiques qui ont déjà reçu une injection de testostérone sont plus amicaux avec les intrus.

Cependant, ce comportement amical a soudainement changé après une autre injection de testostérone, et la gerbille est devenue plus agressive envers l’intrus. « La testostérone semble renforcer un comportement adapté au contexte », explique Kelly. Il semble donc que la testostérone aide les animaux à basculer rapidement entre les réponses prosociales et antisociales lorsque leur monde social change.

Bien que le comportement humain soit plus complexe que celui des gerbilles mongoles, les chercheurs espèrent que leurs découvertes éclaireront des recherches similaires sur les réponses hormonales chez d’autres espèces, y compris les humains.