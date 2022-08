Les parties ouest et nord-ouest de la république souffrent d’une sécheresse extrême, la pluie est évitée

Brno – Les parties ouest et nord-ouest du pays souffrent d’une sécheresse extrême. Cela concerne les régions de Karlovy Vary, Plzeň et stí et des parties de Liberec, selon les dernières données publiées sur le site livraison sèche. Le programme surveille la quantité d’eau dans le sol jusqu’à un mètre et compare les données actuelles avec les moyennes de 1961 à 2010. Dans cette partie du pays, il n’a pas beaucoup plu depuis des semaines, et le temps est généralement ensoleillé et souvent très chaud. .en été. La situation non seulement dans cette partie du pays peut s’améliorer sur le front froid qui devrait commencer à traverser la République tchèque jeudi.

« Jusqu’à présent, le modèle promet de fortes pluies allant jusqu’à 100 millimètres, au moins dans certaines régions. Bien sûr, la situation est encore sujette à changement », a déclaré le créateur du site. La semaine dernière n’a pas été tropicale, mais le temps sans nuage s’est poursuivi, avec des températures oscillant autour des valeurs estivales habituelles, le plus souvent entre 24 et 27 degrés. Pour les agriculteurs, la situation n’est plus aussi mauvaise qu’au printemps sec, mais le paysage est sec. Le manque d’humidité peut être observé dans presque toutes les rivières ou ruisseaux, qui ont moins d’eau que d’habitude pendant cette période. « Actuellement, un certain degré de sécheresse se produit sur 76% du territoire de la république », ont déclaré les chercheurs. Les trois pires degrés de sécheresse ont touché plus d’un quart de la superficie. Grâce aux précipitations annoncées, les deux pires degrés ne devraient pas arriver du tout en fin de semaine.

Il y a eu une sécheresse importante dans la république après deux années relativement favorables, qui ont suivi une sécheresse majeure entre 2015 et 2019. Les raisons de la sécheresse de cette année étaient des chutes de neige minimales en hiver et de faibles pluies printanières. Cet été est déjà le troisième pic de la sécheresse. Le premier dans la seconde quinzaine de juin, un autre dans la seconde quinzaine de juillet et le troisième maintenant. Par rapport aux autres pays européens, la République tchèque s’en est relativement bien tirée. Une sécheresse extrême a touché la quasi-totalité de la Slovaquie cette année, pendant plusieurs semaines le nord de l’Italie a fait face à une sécheresse critique, et de la même manière, l’Espagne et la France ont fait face à des pénuries d’eau sans précédent au début du printemps. Dans les pays répertoriés, la situation est caractérisée par des vagues de chaleur et des précipitations inférieures à la moyenne. Les climatologues ont depuis longtemps mis en garde contre la transformation du climat méditerranéen sous l’effet du changement climatique, à savoir que les précipitations vont diminuer et que les températures vont augmenter.