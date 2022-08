Pig veut le limogeage de l’Autriche, selon Fiala, le chef de l’ANO ne fait que dissimuler ses propres problèmes

Cela a été écrit par le président de l’ANO, Andrej Babi, dans des commentaires publiés par MF Dnes (MfD) aujourd’hui. L’ANO n’a pas voulu lancer un vote de défiance envers le gouvernement lors du déclenchement de l’affaire de corruption présumée à la société de transport de Prague Dozimetri avant les vacances d’été en raison de la présidence tchèque de l’Union européenne, mais maintenant, selon Babi, le situation est trop grave et nécessite une solution ferme.

Entre autres choses, Fiala a déclaré que la motion de censure de Babi lui avait donné l’impression que le chef de l’ANO devait dissimuler ses affaires pénales en République tchèque et en France.

L’Autrichien a déclaré à Radiožurnál qu’il ne voyait aucune raison à sa démission du gouvernement. Il a également pris la déclaration de Babi comme une intention de trouver un autre sujet qui couvrirait la propre cause de Babi.

Selon l’ancien Premier ministre, des contacts répétés avec Redl ont disqualifié Mlejnek pour le poste de chef du Bureau des relations extérieures et de l’information (ÚZSI), mais l’Autrichien n’a toujours pas l’intention de le licencier. C’est pourquoi le vice-Premier ministre et le ministre de l’Intérieur devraient quitter le gouvernement, estime Babi.

« Si, même après ces faits, le Premier ministre Fiala ne trouve pas en lui la moindre once de courage et d’esprit de décision, continue à se comporter comme un faible et ne retire pas Víto Rakušan du cabinet, nous n’aurons d’autre choix que d’appeler à un vote de défiance envers le gouvernement. « Nous ne voulions pas le faire pendant la présidence de l’Union européenne, mais la situation est trop grave. Une coupe rapide vaut mieux que le gouvernement Fial qui continue de se moquer de son propre pays en devant le reste de l’Europe et le reste du monde », a déclaré Babi dans l’article. « Ou laissez M. Fiala purifier son gouvernement pourri avec sa voix devant le peuple », a-t-il ajouté.

Fiala veut connaître les détails Une fois que Seznam Zprávy apprendra que le chef du renseignement civil nouvellement nommé est également en contact régulier avec le chef de l’affaire Dosimètre, non seulement l’opposition mais aussi les partenaires de la coalition voudront une explication du ministre de l’Intérieur.

Au moins 101 votes parlementaires sont nécessaires pour renverser le gouvernement lors d’un vote de défiance. L’opposition ANO et SPD ont 92 voix dans les 200 membres du DPR, la coalition gouvernementale des citoyens démocrates, le Parti populaire, TOP 09, Pirates et STAN en ont 108. Le Premier ministre ne révoque pas directement les ministres, conformément à la Constitution, il propose leur révocation au Président.

Fiala : Babiš a essayé de dissimuler ses propres problèmes

Fiala n’a pas répondu aux appels pour convoquer l’Autrichien. Chaque député a le droit de s’exprimer sur le scrutin, qu’il participe ou non aux travaux de la Chambre des représentants, a déclaré le Premier ministre. « Ce qui compte, c’est s’il a suffisamment de voix pour cela. Et la répartition du pouvoir à la Chambre des députés était claire après les élections de l’année dernière », a déclaré Fiala.

« Au contraire, cela me donne l’impression qu’Andrej Babi doit couvrir son dossier pénal ici et en France », a-t-il ajouté. Le tribunal d’instruction des crimes graves enquête sur les conditions d’acquisition de la villa de Mougins dans le sud de la France, selon Le Monde, et a ouvert une enquête en février. Pig a rappelé vendredi que tous les achats immobiliers en France se font dans le respect de la loi.

L’Autrichien a déclaré aujourd’hui à Radiožurnál qu’il ne voyait aucune raison à sa démission et qu’il parlerait de la situation à Fiala mardi. Il a répété que Mlejnek avait une habilitation de sécurité, selon les Autrichiens, Babi essayait juste de dissimuler le fait qu’il faisait l’objet d’une enquête par le parquet français.

Double standard autrichien ? Alors que le chef de la poste tchèque a dû démissionner en raison d’une rencontre avec le présumé homme d’affaires Michal Redl, avec le chef des renseignements civils, le ministre de l’Intérieur Vít Rakušan n’a pas non plus été gêné par les contacts répétés.

Babiš estime que le seul moyen pour ZSI de maintenir sa crédibilité est l’appel de Mlejnk, qui est toujours rejeté par l’Autriche. « Il faut se demander pourquoi le ministre de l’Intérieur ne voit pas d’inconvénient à ce que le chef du renseignement n’ait pas d’habilitation de sécurité au niveau « haut secret » le plus élevé et que l’Autrichien ne trouve pas étrange qu’il ait un poste régulier relations de travail avec le ministère des Affaires étrangères. Redl ne faisait officiellement pas autorité avant sa nomination. Mlejenko », a déclaré le chef de l’ANO.

Il a rappelé les paroles antérieures de Rakušan sur la fin du directeur de la poste tchèque, Roman Knap, pour qui il a déclaré ne pas vouloir tolérer qu’aucun contact avec Redl soit poursuivi. Le président du STAN, Rakušan, a été tout aussi catégorique en juin, lorsque des contacts étroits entre son partenaire du parti, l’ancien ministre de l’Éducation Petr Gazdík, et Redlo ont été révélés, a écrit Babi.

L’Autrichien a précédemment déclaré qu’il était au courant des contacts avec Redl avant la nomination de Mlejnek et qu’ils ne l’ont pas dérangé, car la relation entre les deux hommes était du travail. Il considère le nouveau directeur de ZSI comme un professionnel au profil respectable et ne partage pas l’opinion selon laquelle le simple contact avec des personnes en difficulté discrédite automatiquement une personne. Selon lui, la seule raison du licenciement de Mlejnek était si Mlejnek n’avait pas obtenu de permis secret. L’affaire sera traitée le 25 août par la commission parlementaire d’examen du ZSI, et le Premier ministre Fiala veut également parler à l’Autriche de la situation la semaine prochaine.

Le boîtier du dosimètre et le fil menant aux gars d’ANO Le témoignage de l’homme d’affaires Pavel Dovhomilja, surnommé Guči, a également attiré des politiciens du mouvement ANO dans l’affaire Dozimeter.

Seznam Zprávy a rendu compte cette semaine des contacts réguliers entre Redl et le nouveau chef du ZSI, Mlejnek. Jeudi, il a écrit que, selon ses informations, GIBS a commencé à enquêter sur les soupçons selon lesquels Mlejnek aurait fourni des informations policières sensibles à des groupes autour de Redlo, ce que Babi a également mentionné dans l’article d’aujourd’hui. Cependant, l’inspection s’est opposée à cette information vendredi et a déclaré qu’en raison de la fuite d’informations dans l’affaire du dosimètre, l’inspection n’a pas enquêté sur le chef du renseignement ni engagé de procédure pénale dans laquelle un membre du ZSI apparaîtrait comme suspect.

Mlejnek a déclaré à Seznam Zprávám qu’il connaissait Redl depuis 2012. Il le verrait une ou deux fois par an. À l’époque, il travaillait pour la société Techniserv, qui fournissait et installait des systèmes technologiques et soumissionnait fréquemment pour des contrats gouvernementaux. Selon lui, la raison, en tant qu’homme d’affaires, il a demandé des commandes pour son entreprise, mais pas par son intermédiaire.