La guerre en Ukraine : ce que l’histoire nous dit sur l’efficacité des sanctions – Revista Galileu

L’Occident a répondu à l’invasion de l’Ukraine en imposant des sanctions économiques à la Russie. Il y a eu de nombreuses discussions sur la question de savoir si les sanctions économiques sont la bonne réponse, ce qu’elles essaient de réaliser et quel en sera le résultat – non seulement pour la Russie, mais aussi pour le monde.

Les sanctions économiques ont été utilisées comme outil de guerre pendant des siècles. Dans l’Europe des XVIIe et XVIIIe siècles, à mesure que les guerres se propageaient, des sanctions économiques étaient souvent appliquées. Ils comprenaient des interdictions commerciales, des fermetures de ports contre des ennemis belligérants et des interdictions d’achat de certaines marchandises.

Les échanges économiques ont également été touchés plus indirectement, par l’augmentation des corsaires et de la piraterie en mer, des impôts plus élevés et la conscription militaire. Les conséquences économiques de la guerre sont ressenties non seulement par les gouvernements, mais aussi par les commerçants, les producteurs, les consommateurs et la société en général, alors que les affaires et la vie quotidienne sont plongées dans le chaos.

Lorsque l’Angleterre et la France se sont battues pendant la guerre de Neuf Ans (1688-1697) et la guerre de Succession d’Espagne (1702-13), les deux parties ont imposé des sanctions économiques à l’autre.

L’Angleterre est entrée dans la guerre de neuf ans en déclarant la guerre à la France le 17 mai 1689, en réponse aux inquiétudes à travers l’Europe selon lesquelles la France – et son monarque absolu Louis XIV – devenait trop puissante. Dans sa déclaration de guerre, le parlement a autorisé les fonctionnaires à « détenir tous les navires et navires transportant des biens ou des marchandises appartenant au roi de France ou à ses habitants et habitants ».

Lorsque l’Ecosse a emboîté le pas le 6 août, la déclaration de guerre a interdit aux citoyens écossais de « négocier ou correspondre avec le roi de France ou ses sujets ».

La France et la Grande-Bretagne étaient à nouveau opposées pendant la guerre de Succession d’Espagne, un conflit sur la succession contestée du trône vacant d’Espagne et le contrôle du vaste territoire mondial du pays. Des sanctions économiques similaires ont également été imposées. En janvier 1701, le parlement écossais interdit « l’importation de tous les vins français, brandy et autres eaux fortes et vinaigres fabriqués en France de n’importe où ».

Les conséquences potentielles plus larges sont claires – non seulement cela nuira à la France, mais les conséquences économiques seront ressenties par tout pays qui fait des affaires avec des produits français. Il y a aussi des conséquences sociales pour ceux qui aiment boire du vin français.

Cela fait écho aux craintes actuelles concernant les prix du pétrole. Avec la hausse des prix en conséquence directe du conflit en Ukraine et une interdiction mondiale des importations de pétrole russe, on craint que le prix du brut n’atteigne 300 dollars le baril. Comme en 1701, ces sanctions économiques ont non seulement blessé le pays pour lequel elles étaient ciblées, mais ont eu des conséquences mondiales.

Fermez les yeux sur l’interdiction

Ces premières sanctions modernes ont eu un succès mitigé. Les commerçants individuels ont utilisé diverses tactiques pour contourner ce problème, notamment naviguer sur des navires neutres ou transporter de faux documents, ainsi que charger des marchandises via différents ports. De plus, les gouvernements des deux côtés du canal sont impliqués dans l’autorisation d’activités qui affaiblissent les sanctions économiques.

En 1692, trois ans après la guerre de Neuf Ans, le conseil secret écossais délivre six permis de navires pour se rendre à Bordeaux avec des sociétés commerciales. Encore une fois, en mai 1693, les Écossais furent autorisés à commercer et à voyager en France avec une «autorisation explicite» du roi ou du conseil secret d’Écosse. Les amiraux français ont également ignoré leurs propres sanctions, accordant aux navires britanniques l’autorisation de commercer à La Rochelle et à Bordeaux pendant la guerre de Neuf Ans.

Un modèle similaire a émergé pendant la guerre de Succession d’Espagne. Le roi d’Angleterre, la reine Anne, s’est acquis la réputation d’accorder des permis qui ont permis au commerce avec la France de se poursuivre malgré l’embargo du temps de guerre. Et en 1702, le fisc anglais signale que du vin français est apporté du port espagnol de Saint-Sébastien : « Il a été pris à Bordeaux, le nom espagnol qui lui a été donné, et renvoyé dans des cuves espagnoles.

Il y avait aussi la corruption généralisée des fonctionnaires du port. En 1703, le trésor anglais notait que: « Cette administration semble avoir été menée conjointement entre les consuls à l’étranger et certains douaniers qui, à leur satisfaction personnelle, ont conduit et approuvé des raisins cultivés en Espagne. »

En 1704, en Angleterre, la Chambre des Lords a mené une enquête qui a révélé que 15 navires à Bordeaux, principalement du West Country, avaient transporté de l’eau-de-vie et du vin français. Le rapport qui en a résulté a déclaré que le gouvernement décourageait les informateurs et avait tendance à faire taire la question plutôt que de poursuivre les contrevenants.

Les sanctions économiques strictes imposées au cours de ces premiers conflits modernes n’ont pas été appliquées de manière cohérente, même lorsque des déclarations publiques audacieuses ont été faites sur la force des hostilités. L’importance des relations économiques internationales signifie que le commerce doit se poursuivre et que les gouvernements doivent aligner leurs objectifs politiques sur les besoins économiques. Les économies modernes sont interdépendantes, il n’est donc dans l’intérêt de personne de détruire les routes commerciales établies, quel que soit le contexte politique.

Nous voyons déjà les conséquences plus larges des sanctions imposées à la Russie, notamment en termes de hausse des prix du pétrole et des denrées alimentaires. Alors que le monde regarde l’Ukraine, gardez à l’esprit que dans le passé, le coût du maintien des sanctions économiques était souvent considéré comme un prix trop élevé à payer.

Cet article a été initialement publié en anglais sur le site The Conversation par Siobhan Tallbott, chercheur à l’Université de Keele