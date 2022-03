Guerre en Ukraine en ligne : Dernières nouvelles, photos et commentaires

POLOVIST Z LVOVA DÉCLARE : NOUS SOMMES DÉTERMINÉS À DÉFENDRE

Oksana est policière à Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine. Après que la zone autour de Lviv ait été ciblée par des bombardements russes aujourd’hui et que plus de trente personnes aient été signalées, je l’ai appelé pour voir s’il allait bien.

Il était complètement épuisé : « C’est un paradoxe. Hier, pour la première fois depuis le début de la guerre, je suis rentré avant minuit. J’avais hâte de grandir enfin… mais ils m’ont appelé au service à cause de l’alarme, qui cette fois-ci a été pris très au sérieux, malheureusement, cela a été confirmé.

Il a dit qu’ils espéraient que la guerre n’atteindrait pas l’Occident, mais qu’ils y étaient préparés – ce que j’ai vu de mes propres yeux.

« Nous sommes déterminés à nous défendre », a-t-il poursuivi, puis m’a envoyé des photos des dizaines de colis de médicaments et d’aide humanitaire qu’il avait chargés dans l’ambulance que les services de police avaient achetés à la Pologne pour une partie de l’argent qu’ils recevaient de l’étranger. donateurs. accompagnement.

Dix minutes plus tard, il m’a écrit un rapport qu’une ambulance était allée à Marioupol. Tout le monde croyait que malgré l’encerclement et les tirs russes, non seulement ils arriveraient sains et saufs et fourniraient l’assistance nécessaire, mais aussi qu’ils reviendraient pleins de personnes secourues.

« Je suis très fatiguée, mais déterminée à tout faire. Nous tous. Votre aide compte beaucoup pour nous, merci », a déclaré Oksana.

Avant d’éteindre à nouveau son téléphone, il m’a envoyé une photo de la carte de vœux qu’ils avaient reçue d’Allemagne. Il y a la colombe de la paix de Picasso dessus.