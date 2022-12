Les champions en titre du football mondial, la France, ont assuré les huitièmes de finale du championnat du monde au Qatar avant même le match d’aujourd’hui contre la Tunisie, qu’ils ont perdu contre toute attente 0:1. La deuxième promotion du groupe D appartient à l’Australie.

La France, championne du monde en titre, a terminé le groupe avec une défaite inattendue face à la Tunisie

La France, championne du monde en titre, a terminé sa phase de groupes avec une défaite inattendue 0-1 contre la Tunisie. Malgré la victoire surprise, l’équipe africaine a terminé le tournoi alors que l’Australie s’est assuré la deuxième place du groupe D avec une victoire 1-0 lors d’un match parallèle contre le Danemark. La France, qui avait déjà confirmé huit finalistes avant le match, a remporté le groupe malgré des revers.

La première victoire de la Tunisie contre la France lors du cinquième match l’un contre l’autre a été arrangée par Vahbí Khazrí après moins d’une heure de jeu. Le remplaçant Antoine Griezmann a égalisé à la huitième minute du dernier set, et l’arbitre Conger a ensuite donné le coup de sifflet final, mais l’arbitre vidéo est intervenu. Après avoir regardé la rediffusion, l’arbitre a annulé le but de l’équipe favorite pour hors-jeu.

La Tunisie ne s’est pas qualifiée pour les huitièmes de finale, même à la sixième tentative. Les hommes de l’entraîneur Didier Deschamps, qui ont débuté avec l’équipe mixte, ont perdu la Coupe du monde après neuf matchs, après avoir remporté leurs six précédents. En quart de finale, ils affronteront dimanche la deuxième équipe du groupe C.

Avant le début du match, un coup de sifflet a retenti sur l’hymne national français du camp de supporters tunisien, qui était une colonie française jusqu’en 1956.

Deschamps laisse le gardien et capitaine Lloris ou les stars offensives Mbappé, Giroud ou Griezmann se reposer sur le banc avec les 16 derniers certains.

La Tunisie a pris un départ actif, mais le but de Ghandrí à la huitième minute après des circonstances normales a été exclu pour hors-jeu. « Les Bleus » n’ont menacé pour la première fois qu’à la 25e minute, mais Coman a conclu une occasion prometteuse dans la surface. C’est tout pour le double champion du monde. Après cela, Khazrí a tiré de loin, mais le gardien français Mandanda a bloqué son tir puissant.

Après la pause, Laidúní s’est retrouvé en grande difficulté après un combat controversé, mais il a tiré. À la 58e minute, l’équipe d’Afrique a inscrit un but. Fofana a perdu le ballon au milieu du terrain, Chazrí s’est avancé vers le but et était sur le point de tirer, mais à la fin il a continué avec le ballon vers le but et a ouvert le score avec un tir bas sur le poteau. Cependant, tout en tirant, le stoppeur de Disasi a touché sa cheville, de sorte que le buteur l’a immédiatement remplacé. Tunis a marqué le premier but du tournoi.

A la 63e minute, Deschamps envoie l’attaquant vedette de la Saint-Paris. Germain Mbappé. Griezmann et Dembele ont rejoint quelques instants plus tard. Les Français ont accéléré le rythme, mais ils n’ont pas pu suivre. Le tir de corner de Mbappé a été neutralisé par le gardien Dahmán et le but tardif de Griezmann a été refusé.

Coupe du Monde de la FIFA, Qatar – Groupe D (Doha, Education City) :

Tunisie – France 1:0 (0:0)

Buts : 58. Khazri. Arbitres : Conger – Rule (les deux N. Zél.), Makasini (Tonga) – A. Marrí (vidéo, Qatar). ŽK : Kačrida (Tunisie). Public : 43 627.

Assemblée:

Tunisie : Dahman – María, Ghandrí, Talbí – Kachrida, Schirí, Laidúní, Maalul – Slimani (83. Abdi), Khazri (60. Jabali), Rumzani (73. Chaalalí). Entraîneur : Kadri.

France : Mandanda – Camavinga, Konaté, Varane (63. Rompia), Disasi – Tchouaméni – Fofana (73. Griezmann), Veretout (63. Rabiot) – Coman (63. Mbappé), Kolo Muani, Guendouzi (79. Dembélé). Entraîneur : Deschamps.

Le footballeur australien a battu le Danemark 1-0 en Coupe du monde et est en huitièmes de finale après 16 ans

Lors du troisième match de la Coupe du monde, les footballeurs australiens ont battu le Danemark de manière inattendue 1-0 et se sont qualifiés pour les huitièmes de finale depuis la deuxième place du groupe D. Le match à Vakra a été décidé par Mathew Leckie à la 60e minute. L’Australie disputera la phase à élimination directe d’une Coupe du monde pour la deuxième fois de son histoire et la première fois en 16 ans, lorsqu’elle affrontera les vainqueurs du groupe C lors des huitièmes de finale de samedi.

L’équipe de l’entraîneur Graham Arnold a remporté le tournoi du Qatar pour la deuxième fois consécutive 1-0. Le Danemark occupe la dernière place du tableau avec un point.

Apparemment, le Danemark a eu la meilleure chance de la première mi-temps à la 11e minute. Jensen a dirigé seul Ryan sur un corner, mais le gardien australien a poussé son tir au-dessus de la barre. Quelques instants plus tard, Ryan, qui avait des problèmes de pied, a également arrêté un ballon marqué par son coéquipier Souttar après l’action de Mähle.

Les demi-finalistes de l’Euro de l’an dernier, qui ne pouvaient se qualifier que s’ils gagnaient, avaient plus de balle dans le reste d’une première mi-temps terne, mais ils ont beaucoup lutté offensivement et ont été imprécis. Même les Australiens qui ont bien défendu ne se sont pas créés de grandes occasions.

L’entraîneur danois Hjulmand a envoyé l’arrière latéral Baha, qui travaille également pour le Slavia Prague, au deuxième tour. Après avoir changé de camp, l’Australie a d’abord été plus active, tirant haut d’Irvine depuis une position prometteuse dans la surface. Le favori danois commençait à dominer, mais le jeu manquait encore d’idées.

L’Australie a ouvert le score à la 60e minute sur une contre-attaque rapide. Leckie s’est occupé du défenseur Mähl et a battu le gardien Schmeichel d’un tir bas sur le poteau. L’attaquant de Melbourne City, âgé de 31 ans, a marqué son premier but du tournoi et le 14e pour l’équipe nationale.

Les Danois désemparés n’ont pas pu obtenir de pression ou d’occasions plus constantes pendant longtemps. Ce n’est qu’à la 88e minute que Bah s’est éloigné de la surface de réparation, et dans la préparation, Ryan a rattrapé le remplaçant Dolberg à bout portant. L’équipe d’Europe du Nord n’a pas remporté la Coupe du monde pour la sixième fois consécutive.

Coupe du Monde de la FIFA, Qatar – Groupe D (Vakra) :

Australie – Danemark 1:0 (0:0)

Buts : 60. Leckie. Arbitres : Ghurbal – Jurári, Atcialí (tous Alž.) – Vigliano (vidéo, Arg.). ŽK : Behich, Degenek – Skov. Public : 41 232.

Assemblée:

Australie : Ryan – Degenek, Souttar, Rowles, Behich – Leckie (89. Hrustic), Mooy, Irvine, Goodwin (46. Baccus) – McGree (74. Wright), Duke (82. Maclaren). Entraîneur : Arnold.

Danemark : Schmeichel – Kristensen (46. Bah), Andersen, A. Christensen, Mähle (70. Cornelius) – Jensen (59. Damsgaard), Höjbjerg, Eriksen – Skov Olsen (70. Skov), Braithwaite (59. Dolberg), Lindström. Entraîneur : Hjulmand.