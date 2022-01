La France menace la Russie si l’Ukraine attaque. Poutine revendique le droit à la légitime défense

JN / Agence 8 décembre 2021 à 17:06

La France a averti mercredi la Russie des « conséquences stratégiques et graves » que son agression aurait sur l’Ukraine suite à une augmentation des troupes déployées par Moscou à la frontière avec le pays.

« Un message ferme a été envoyé à la Russie sur les conséquences stratégiques et massives d’une nouvelle attaque contre l’intégrité territoriale de l’Ukraine », a annoncé le ministère français des Affaires étrangères.

La présidence russe, pour sa part, a souligné aujourd’hui que le pays a le droit de se défendre, réagissant à une réunion tenue mardi avec le président des États-Unis, Joe Biden, où il a été prévenu que l’OTAN est attentive et prête à intervenir. dans les tensions entre Moscou et l’Ukraine.

Biden a mis en garde son homologue russe contre toute frappe militaire visant son ennemi ukrainien, promettant des « sanctions fortes » si nécessaire.

« La Russie mène une politique étrangère de paix, mais a le droit de protéger sa sécurité », a déclaré Poutine lors d’une conférence de presse tenue aujourd’hui, où il a estimé que permettre à l’OTAN de s’approcher de ses frontières sans réagir serait « criminel ».

Alors qu’il considérait ses conversations avec Biden comme « constructives, Poutine a reconnu que le soutien de l’Alliance atlantique à Kiev et à l’ambition de l’Ukraine de rejoindre l’organisation augmente le risque de confrontation militaire dans la région et constitue une menace pour la sécurité de la Russie.

Le dialogue entre Poutine et Biden a été jugé « positif » par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a déclaré aujourd’hui qu’il considérait « une victoire des États-Unis pour soutenir l’Ukraine, sa souveraineté et son indépendance ».

Les puissances occidentales et Kiev accusent Moscou d’avoir rassemblé des dizaines de milliers de soldats et de chars aux frontières de l’Ukraine en prévision d’une invasion imminente, ce que la Russie nie.

L’Ukraine est déchirée depuis 2014 par la guerre entre Kiev et les séparatistes dans l’est du pays, qui a fait plus de 13 000 morts et a éclaté après l’annexion par Moscou de la péninsule de Crimée.

Malgré les conversations entre les présidents des Etats-Unis et de la Russie, la situation semble se dégrader progressivement, la Russie ayant annoncé avoir lancé des avions militaires pour « intercepter et escorter » trois avions français qui ont survolé aujourd’hui près de sa frontière en mer Noire. .

Des chasseurs russes Su-27 « escortent au-dessus de la mer Noire » des avions français, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué, ajoutant qu’après « avoir évité les violations des frontières », les combattants russes sont rentrés dans leurs bases.