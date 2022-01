UBS en France condamnée à payer 1,8 milliard d’euros – TOP ONLINE

UBS a été reconnu coupable lundi de transactions financières illicites et de complicité de blanchiment d’argent. La Cour d’appel de Paris réclame un versement total de 1,8 milliard d’euros. Cela comprend une amende de 1 milliard d’euros et 800 millions d’euros de dommages et intérêts.

En première instance, la banque a été condamnée à verser un total de 4,5 milliards d’euros en février 2019, dont 800 millions de dommages et intérêts. Début 2014, UBS a dû laisser une caution de 1,1 milliard d’euros, et mettre de côté 450 millions d’euros pour des dossiers fiscaux en France.

Lundi, quatre des six anciens employés d’UBS inculpés ont également été condamnés à une peine pouvant aller jusqu’à un an de probation et à une amende de 300 000 euros.

Chèques bancaires « suite »

On ne sait pas encore si la banque acceptera la décision. « La décision du tribunal est difficile à comprendre », a déclaré l’avocat Hervé Temime, qui représente UBS, après le verdict. La banque veut maintenant prendre une décision rapide sur la façon de procéder. L’impact financier est en baisse de 2,7 milliards d’euros. Mais l’essentiel, c’est qu’il s’agit d’une condamnation, c’est pourquoi on songerait à porter cette affaire devant la Cour de cassation.

L’agence et certains de ses anciens salariés sont accusés d’avoir systématiquement aidé des fraudeurs fiscaux venus de France entre 2004 et 2012 à cacher de l’argent en Suisse. « Publicité bancaire illégale » et « blanchiment d’argent aggravé par la fraude fiscale » a été le verdict du tribunal correctionnel de Paris en 2019.

Demandé d’être libéré

Cependant, UBS a nié les allégations et demande un acquittement. La procédure d’appel elle-même était déjà en cours en mars 2021 et le verdict devait initialement être annoncé fin septembre. Le verdict a ensuite été reporté à lundi car l’un des trois juges était malade.

Dans le deuxième exemple, le demandeur a demandé un paiement total d’au moins 3 milliards d’euros – nettement moins de 4,5 millions dans le premier exemple. Et les six personnes mises en examen, tous anciens employés et cadres d’UBS, seront condamnés à 6 à 18 mois de prison avec sursis.

Une décision majeure de la Cour de cassation de Paris de septembre 2019 a pu influencer cette demande. Les juges avaient alors décidé que les juridictions françaises devaient calculer l’amende pour fraude fiscale sur la base de l’impôt effectivement éludé et non sur l’actif éludé.

Les actions UBS ont réagi positivement à l’annonce et sont actuellement en hausse de 0,9%. Les commerçants ont déclaré que le paiement de 1,8 milliard d’euros était bien inférieur au montant initial. Cependant, la plupart des acteurs s’attendent à des amendes beaucoup plus faibles, de sorte que l’effet de surprise positif est limité.