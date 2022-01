La France, la révolution des start-up. Plus de 140 entreprises hors Alpes sont présentes au CES 2022

Un français de plus en plus dédié à l’innovation. Le pavillon de cette année à CETTE réJe suis Las Vegas, Le célèbre Salon de la technologie, est le plus grand jamais réalisé. Selon les organisateurs, bien que le nombre de personnes cette année ait été inférieur en raison d’infections causées par Omicron, les stands et les marques présentes étaient satisfaits.











« La France était bien représentée à l’événement. Nous avons plus de 140 startups présentes. Nous préparons généralement le pavillon un an à l’avance. Nous commençons à travailler sur le prochain numéro en janvier, a-t-il souligné Christelle Peyran, directeur des services de Business France. «Cette fois jusqu’en novembre, nous ne pouvons pas savoir si vous pouvez participer en raison de restrictions de voyage. Nous avons donc dû tout réparer en moins de deux mois. «

Technologie et plaisir

Parmi les entreprises présentes Pozzzz à Bordeaux. Alexandre Faucher, le PDG de la start-up nous a montré et expliqué les temps forts présentés au CES de Las Vegas. « Nous avons fait une affaire. C’est une sorte de pochette intelligente. Vous mettez votre smartphone et au bout de 15 minutes vous obtenez des points. C’est un jeu. C’est une façon amusante de faire une pause dans la journée, pour ne pas passer des heures au téléphone. »

Même les startups parisiennes Ombre il s’adresse également aux utilisateurs de smartphones, mais avec une approche différente, comme l’a souligné le PDG Othman Benmansour. Ils se tournent vers de nombreux professionnels qui ne font pas confiance à la sécurité totale de leurs téléphones. L’idée de se lancer dans le secteur pour Umbra est venue après que plusieurs politiciens, dont le président français Emmanuel Macron, ont été ciblés dans le scandale du piratage Pegasus. Des événements qui touchent les personnalités et les professionnels de divers secteurs et gouvernements dans de nombreux pays.

En France aussi, le monde des start-up grandit et se révolutionne. Pas seulement des baguettes, de la nourriture et du vin. Aujourd’hui, le pays se tourne vers un nouveau monde. Un avenir de plus en plus connecté et numérique.