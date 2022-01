Mara Mdenes et Hodei Muoz, bronze dans l’état du cyclocross

Cyclo-cross Alava a laissé le drapeau très haut dans le championnat espagnol organisé ce dimanche dans la ville valencienne de Xátiva sur un circuit sec, plat et très rapide. Après Hodei Muñoz a donné la première excitation samedi avec sa médaille de bronze dans la catégorie cadets, qui aurait pu devenir argent si le cycliste naturel de Luyando n’avait pas été dépassé à quelques mètres de l’arrivée par le Catalan Roc Cubí, aujourd’hui Un nouveau succès est arrivé avec la signature d’un courtier, d’autres prospèrent dans la région comme María Módenes.

Junior d’Alava, vainqueur de la Coupe d’Espagne en décembre, a signé une carrière distinguée perdre toujours plus après avoir couvert le premier septième tour. Finalement, il a remporté une autre médaille de bronze grâce à un bon timing de 49:36. Seules Marta Beti de Cantabrie (48:22) et Laura María Mira de Galice (48:53) ont franchi la ligne d’arrivée avant Módenes, qui a pu monter sur le podium après avoir tenu Estela Domínguez à distance tout le temps, vingt secondes plus lentement que lui.

Modenes, dont le beau résultat à Xátiva est un autre honneur au niveau national après avoir remporté dix victoires cette saison, a donné comme ça troisième médaille de bronze pour l’équipe de la Fédération Basque après avoir été réalisé par Hodei Muñoz et le relais, c’était vendredi. Cependant, le prometteur coureur d’Alava n’est pas satisfait de ce qui a été accompli jusqu’à présent et affrontera bientôt deux courses de Coupe du monde en France et aux Pays-Bas.

D’autres cyclistes de la région ont également joué un rôle important sur le sol levantin malgré le fait qu’ils n’ont finalement pas pu monter sur le podium. De cette façon, il est nécessaire d’économiser septième place dans la catégorie junior pour Lukene Trujillano, quatrième place pour Iñaki Guaresti dans le test sub’23, sixième par Gorka Corres dans la catégorie junior et huitième par le nouveau venu Diego Ruiz de Arkaute. Markel Olabe a dû abandonner en raison d’un accident dans le premier tour.

Si non, Felipe Orts (Burgos BH) d’Alicante et Lucía González (Nesta MMR) des Asturies revalidé sur Xátiva avec deux superbes performances solo leur titre national cyclo-cross sur un circuit rapide, complètement sec et par vent fort, où ils se démarquent dès le premier tour.