La France dit au revoir à Jean-Paul Belmondo

Lors des cérémonies commémoratives publiques dans et autour de la cour des Invalides à Paris, d’innombrables membres de la famille, amis et admirateurs se sont réunis pour rendre un dernier hommage à feu Jean-Paul Belmondo (1933-2021). Parmi les personnes en deuil célèbres figuraient l’ancien président français François Hollande (67 ans) et le président sortant Emmanuel Macron (43 ans). Ce dernier a tenu un discours funèbre pour le regretté « As d’Asse ».