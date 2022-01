La France a peur, mais essaie de faire match nul avec l’Ukraine en qualification

Dans le groupe D des éliminatoires européens de la Coupe du monde 2022, la France s’est rendue en Ukraine et a terminé sur un match nul 1-1. Shaparenko a ouvert le score pour les hôtes à la 43e minute de la première mi-temps, avec un but de l’extérieur de la surface. A la 4e minute de la seconde mi-temps, Martial a profité des bons coups de Coman et a maintenu les choses pareilles.

Avec ces résultats, la France conserve la tête du groupe D qui récolte désormais 9 points en cinq matches. De plus, les champions du monde actuels sont invaincus dans la compétition. L’Ukraine est troisième avec cinq points.

La France sera de retour sur les terrains mardi (7), face à la Finlande, au Parc des Princes, à Paris, à 15h45 (Brésil), pour la sixième manche de la compétition. L’Ukraine, quant à elle, fera une pause et ne rejouera que le 7 octobre, à l’extérieur, également contre la Finlande.

Jeu

Jouant à domicile, l’Ukraine a pris l’avantage dès les premières minutes pour tenter de surprendre la France. La pression a aidé les hôtes à équilibrer le jeu, mais c’est Pyatov, le gardien ukrainien, qui a dû travailler en premier.

À la 10e minute, Pogba est monté plus haut que quiconque dans le coin et le gardien ukrainien a effectué un bel arrêt.

A la 26e minute, la France a recommencé à faire peur. Pogba l’a lancé sur Martial, qui a fait un signe de tête à Griezmann. L’attaquant de l’Atletico Madrid est venu frapper du bord de la surface, mais a raté de peu le cadre.

L’équipe ukrainienne est entrée en danger pour la première fois à la 34e minute. Yarmolenko a capitalisé sur un corner et, à l’intérieur de la surface, a terminé. Lloris a fait un arrêt et a rebondi. Zabarniy, dans la petite surface a gâché une chance d’ouvrir le score.

A 37 ans, l’Ukraine a de nouveau fait peur à Lloris. Cette fois, Mykolenko a tiré un coup franc dans la surface et Yarmolenko s’est dirigé vers et a forcé le gardien français à effectuer un bel arrêt.

A 43 ans, Martial a reçu une belle passe de Pogba et a été bien arrêté par Pyatov. Dans la même minute, l’Ukraine, qui a plus de volume, a finalement pris les devants.

Tymchyk a bien joué sur la droite, traversant bas et la défense française a partiellement dégagé. Shaparenko a saisi l’occasion et, de l’extérieur de la surface, a frappé le corner de Lloris, sans aucune chance pour le gardien français, ouvrant le score pour les hôtes, qui sont entrés dans la pause avec un avantage.

Des bénéfices qui ne durent pas longtemps. Les visiteurs sont revenus avec une poussée différente pour la seconde mi-temps et, dès la 4e minute, ils ont réussi à égaliser. Coman accepte à droite et traverse. La tête de Rabiot dépassait les défenseurs et le ballon revenait à Martial, qui ne le perdait pas cette fois : 1-1.

La France a continué à s’améliorer et, à la 17e minute, Griezmann a capté une passe de Coman au bord de la surface et l’a terminée sur le but de Pyatov.

Un autre qui a envoyé le ballon à travers le but était Zouma, à la 21e minute. Le défenseur a reçu un beau centre de Griezmann et a sauté avec liberté pour terminer, mais il a également raté la marque.

Les visiteurs continuaient de prendre l’avantage, cherchaient une contre-attaque et frôlaient le but à la 32e minute, lorsque Benzema récupérait dans la surface et trouvait Diaby. L’attaquant traverse la cible et frappe le poteau.

A la 41e minute, c’est au tour de Rabiot de faire peur. Le milieu de terrain français a risqué un beau tir de l’extérieur de la surface et a vu Pyatov effectuer un autre bel arrêt.

Dans la dernière minute, l’Ukraine s’est défendue du mieux possible et a assuré le match, malgré sa peur en seconde période.